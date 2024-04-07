Ювентус - Фиорентина: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Италии, "Ювентус" примет "Фиорентину". Сейчас команда с Турина занимает 3 место в турнирной таблице, тем временем как "Фиорентина" разместилась на 10 месте. В прошлом туре "Ювентус" смог одолеть "Лацио" со счетом 2:0, а "фиолетовые" победили "Аталанту" 1:0.

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В последний раз "Фиорентина" побеждала "Ювентус" в 2022 году, посмотрим, удастся ли им повторить это достижения.

Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фиорентина"

7 апреля, 21:45

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