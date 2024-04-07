Ювентус следит за 40-миллионным нападающим Байера. Для переговоров есть одно условие

"Ювентус" следит за нападающим "Байера" Виктором Бонифейсом. Об этом сообщает Николо Скира.

Спортивный директор тувинцев Кристиано Джунтон высоко ценит нигерийца. Также скауты итальянского клуба в последние несколько месяцев пересматривали нападающего в игре.

Сейчас переговоров нет. “Ювентус” может их начать, если Душан Влахович уйдет из команды в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Бонифейс провел за "Байер" 25 матчей во всех турнирах. На его счету 16 голов и девять ассистов. Это первый сезон нигерийца в Германии. Летом он перебрался из "Сент Жиллуаз" за 20,5 миллиона евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 40 миллионов евро. Его контракт с "Байером" истекает летом 2028 года.