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Ювентус следит за 40-миллионным нападающим Байера. Для переговоров есть одно условие
Туринцы сначала хотят продать своего дорогостоящего форварда
Фото: Bayer 04, Twitter
"Ювентус" следит за нападающим "Байера" Виктором Бонифейсом. Об этом сообщает Николо Скира.
Спортивный директор тувинцев Кристиано Джунтон высоко ценит нигерийца. Также скауты итальянского клуба в последние несколько месяцев пересматривали нападающего в игре.
Сейчас переговоров нет. “Ювентус” может их начать, если Душан Влахович уйдет из команды в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Бонифейс провел за "Байер" 25 матчей во всех турнирах. На его счету 16 голов и девять ассистов. Это первый сезон нигерийца в Германии. Летом он перебрался из "Сент Жиллуаз" за 20,5 миллиона евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 40 миллионов евро. Его контракт с "Байером" истекает летом 2028 года.
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