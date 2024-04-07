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Забили 5 мячей за 13 минут. Серия А. Монца - Наполи 2:4. Видео голов и обзор матча
В первой половине 2-го тайма зрители стали свидетелями настоящей голевой феерии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 31-м туре итальянского первенства действующий чемпион играл на "Бриантео" в Монце. Хозяева вышли вперед уже на 9-й минуте.
Лишь после перерыва футболисты снова поразили ворота. И сделали это 5 раз в короткий промежуток времени.
Полетано и Распадори отличились практически сразу после выхода на поле.
Серия А. 31-й тур
7 апреля. Бриантео, Монце
Монца 2:4 Наполи
Голы: Джурич, 9, Кольпани, 62 – Осимхен, 55, Политано, 57, Зелинский, 61, Распадори, 68
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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