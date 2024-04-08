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Аллегри: Ювентус в процессе перестройки. Одно дело - работать с 30-летними, другое - с 18-летними

Италия

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Аллегри: Ювентус в процессе перестройки. Одно дело - работать с 30-летними, другое - с 18-летними

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил турнирное положение своей команды в Серии А.

"У нас было 62 очка, и это, видимо, то, чего мы заслуживаем. Мы допустили ошибки в решающий период сезона, но "Ювентус" находится в процессе перестройки, у нас много молодых игроков. Одно дело - работать с 30-летними футболистами, другое – с 18-летними. Это довольно очевидно, и я не понимаю, почему мне вообще нужно на это указывать.

Это выдающиеся ребята. Мы поставили перед собой задачу попасть в Лигу чемпионов, и идём по правильному пути. Правда, по сравнению с первой половиной сезона, мы набрали слишком мало очков во втором круге", - сказал Аллегри.

После 31-го тура чемпионата Италии "бьянконери" занимают третье место, отставая от вышестоящего "Милана" на 6 очков.

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Массимилиано Аллегри Серия А Ювентус
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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