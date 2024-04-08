Аллегри: Ювентус в процессе перестройки. Одно дело - работать с 30-летними, другое - с 18-летними

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил турнирное положение своей команды в Серии А.

"У нас было 62 очка, и это, видимо, то, чего мы заслуживаем. Мы допустили ошибки в решающий период сезона, но "Ювентус" находится в процессе перестройки, у нас много молодых игроков. Одно дело - работать с 30-летними футболистами, другое – с 18-летними. Это довольно очевидно, и я не понимаю, почему мне вообще нужно на это указывать.

Это выдающиеся ребята. Мы поставили перед собой задачу попасть в Лигу чемпионов, и идём по правильному пути. Правда, по сравнению с первой половиной сезона, мы набрали слишком мало очков во втором круге", - сказал Аллегри.