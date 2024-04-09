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Ещё на один шаг ближе к Скудетто. Удинезе - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Победа на последних минутах

Ещё на один шаг ближе к Скудетто. Удинезе - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" с минимальным счётом одолел в выездном поединке "Удинезе" - 2:1.

Первый тайм, на удивление, завершился в пользу хозяев. Во второй половине встречи паритет в матче благодаря успешно реализованному пенальти восстановил Халкан Чалханоглу. Решающий гол "нерадзурри" забили уже в компенсированное время - победу гостям принёс Давиде Фраттези.

После 31-го сыгранного тура "Интер" опережает своего ближайшего преследователя на 14 очков. "Удинезе" продолжает борьбу за выживание, находясь на расстоянии от зоны вылета в 2 балла.

Серия А. 31-й тур.

8 апреля. Удине. "Фриули"

"Удинезе" – "Интер" – 1:2

Голы: Самарджич 40 – Чалханоглу 55 (пен), Фраттези 90+5

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Интер (Милан) Удинезе
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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