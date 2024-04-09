Неожиданные спотыкания, грустные победы и сумо в дерби. Итоги 31-го тура Серии А

Салернитана - Сассуоло 2:2

Милан - Лечче 3:0

Рома - Лацио 1:0

Эмполи - Торино 3:2

Фрозиноне - Болонья 0:0

Эллас Верона - Дженоа 1:2

Монца - Наполи 2:4

Кальяри - Аталанта 2:1

Ювентус - Фиорентина 1:0

Удинезе - Интер 1:2

"Милан" набрал чемпионскую форму. Но поздно, и этого уже недостаточно, поскольку "Интер" добывает чемпионские победы. "Ювентус" и "Наполи" в таком настроении, что даже победы не радуют. "Болонья" и "Аталанта" неожиданно споткнулись. А "Рома" опомнилась от такого спотыкания, состоявшегося в предыдущем туре, наилучшим образом - победой в дерби.

"Интер" и "Милан"

Уже шестой невзрачный матч "Интера" подряд во всех турнирах. Пятый подряд в лиге. Он может возразить, указывая на 23:3 по ударам по воротам и 77:23 по владению мячом в Удине, а также быструю игру, но по такому преимуществу создал слишком мало. Забил с пенальти и на добивании с удара в стойку на 95-ой минуте. И это все моменты, созданные во втором тайме.

Симоне Индзаги как раз возражать не стал. Похвалив "Удинезе" за отличную игру и признав, что проигрывать так очень раздражительно. Говорил о характере своих подопечных, гармонии, сердце, борьбе. Вспоминал о других победах на характере. Автор победного гола Давиде Фраттези принёс точно такую же в добавленное время над "Вероной" в декабре.

Такие победы определяют настоящего чемпиона не меньше, чем разгромы.

Разгром добыл "Милан". Свой первый в лиге с седьмого января. Он потерял там слишком много, и теперь "Интер" не догнать. Но сама нынешняя форма "россонери" впечатляет. Пять побед подряд в лиге, семь - во всех турнирах. Семи во всех не было с 2006-го года. 11 забитых в последних четырех. Еще и первый матч без пропущенных в них.

Пропустить они могли. По ударам по воротам первый тайм не выиграли. В целом в матче Майк Маньян совершил семь сейвов. На позиции "десятки" вместо дисквалифицированного Лофтуса-Чика играл Пулишич, и это отражалось на командном балансе, и без того не лучшем. Но атака блистает. Пулишич забил ранний гол, забили Жиру и Леау. У "Лечче" таких игроков и близко нет.

Аутсайдер жаловался на удаление Крстовича за неумышленный удар, под который подставился соперник. И на атаку третьего гола, которую нужно было остановить из-за удара в голову, причём этот удар мог быть ещё и пенальти в ворота "Милана". Но так уж вышло...

Десятый гол Пулишича в лиге в сезоне - рекорд карьеры. Адли впервые с 2019-го года, то есть впервые за "Милан" выдаёт два ассиста за матч в каком-либо турнире.

Пиоли говорил, что команда играла как хотела, что обладает качеством и непредсказуемостью для соперника в атаке, но и улучшила оборону. Она точно улучшила настроение и уровень уверенности в себе.

"Ювентус" - "Фиорентина"

"Ювентусу" до улучшения настроения и уровня уверенности в себе ещё далеко. Восемь дней назад ещё казалось, что он достиг дна. Игра и результаты (семь очков в девяти турах лиги) ужасны, критика невыносима, все ссорятся со всеми и особенно с тренером. Даже после победы над "Фиорентиной", как сообщают, Массимилиано Аллегри орал на своих игроков.

Победой в Кубке над "Лацио" он оттолкнулся от дна и пошёл наверх, победой над "Фиорентиной" в лиге и вовсе вернулся к любимой классике унылых 1:0. Третий 1:0 над ней. Девятая победа дома над ней в десяти последних матчах. Важные три очка. Но после финального свистка игроки даже не радовались.

В первом круге во Флоренции "Фиорентина" владела мячом 69 процентов времени. На этот раз - 75. При этом, как всегда, создала очень мало, никак не могла пробить стену соперника и даже ускориться. Ужасно била по воротам. В том числе дважды - в своих игроков. Ее привычные проблемы. Потому и лишь с десятью очками в 12-ти последних турах и на десятом месте.

В первом тайме "Юве" играл неплохо. Лучше, чем соперник. Забил трижды. Хотя и два гола отменили из-за офсайдов. А во втором уже сидел в обороне с 17-ю процентами владения мячом! В целом за матч владел 25. Его реджиста, разыгрывающий опорник Локателли за весь матч отдал 12 передач, во втором тайме - одну!!!

В концовке матча Щенсны спас, переведя удар в перекладину и ошибся на выходе, но соперник пробил в своего.

Аллегри говорил прессе о психологических проблемах из-за неудачной серии и потому снижении требований к игре. О том, что результат важнее всего и "сухой" матч очень важен. О хорошей игре без риска в первом тайме. Оправдывался, что никто не владеет мячом 100 процентов времени. Но ведь не 17 же! Локателли же был честнее и признал "по-настоящему уродливую игру".

"Фиорентина"? Винченцо Итальяно говорил о доминировании, о своём пути, о "чудо-сейве Щенсны", о том, что хочет всегда играть как во втором тайме. Считает, что команда была близка к ничьей 4-5 раз. Хотя признал "слишком много уважения к сопернику в начале матча", пассивность в первом тайме. И наконец-то признал недостаток качества и недостаток вариантов в атаке.

"Болонья", "Аталанта", "Торино"

Претенденты на зону Лиги Чемпионов неожиданно оступились. В гостях, но у аутсайдеров. "Болонья" после восьми побед в девяти матчах лиги (поражение от самого "Интера") вдруг не переиграла команду из зоны вылета. Даже не забила ей. "Аталанта" же даже проиграла. Причем забив первой. Хотя для неё это отражение формы. Пять очков в шести последних турах.

"Болонья" владела мячом 66 процентов времени, но набрала лишь на один больше удар по воротам и начала реально создавать лишь после 65-ой минуты. На 93-ей минуте могла забить, попав в перекладину, но в начале матча могла и пропустить из-за своей грубой ошибки.

Тьяго Мотта, правда, считает, что все в порядке, что путь продолжается, говорит о трех созданных супермоментах и хорошей игре, на которую не может жаловаться. Но на самом деле игра не была достаточно хорошей. Что примечательно, такое в гостях у неё часто. Поражения от аутсайдеров "Кальяри" и "Удинезе", две недели тому 1:0 над таким же "Эмполи" лишь на 94-ой минуте.

"Аталанта" в предыдущем гостевом матче разнесла "Наполи" - 3:0. Но эта победа - единственная для неё в лиге с 17-го февраля. Сил на три турнира явно не хватает. Между "Фиорентиной" в Кубке и "Ливерпулем" в Лиге Европы она выглядела выхолощенной в Кальяри. Еще и ранний забитый вообще отбил желание играть. За что была наказана в концовке каждого из таймов.

Гол Джанлуки Скамакки на 13-ой минуте стал последним опасным от бергамцев в матче. Предпоследним в створ ворот. Третьим из семи по воротам за весь матч. При 62-ух процентах владения мячом. Во втором тайме другой форвард Туре не раз мог забить, но выдал все разнообразие ужасных ударов из хороших позиций.

"Мы должны играть против "Ливерпуля" с тем же духом борьбы, который сегодня продемонстрировал "Кальяри" против нас, " - между строками этих слов Джан Пьеро Гасперини читается все о выступлении на Сардинии.

"Торино" также заснул в гостях против аутсайдера. А мог приблизиться к "Аталанте" на расстояние лишь трех очков. Он выиграл матч по ударам по воротам со счетом 19:4, по владению мячом - 65:35. Он точно играл живее чем "Аталанта" и "Болонья". Но пропустил и ранний гол, и поздний. Причём на 93-ей минуте - после того, как сравнял на 91-ой. И из-за привоза своего игрока.

Именно в такой ключевой момент четвертая оборона лиги пропустила три мяча от аутсайдера, забившего дома в четырех предыдущих матчах всего один мяч, именно в такой пропускала в такие драматичные минуты по своей вине. Типичный "Торино".

Иван Юрич как раз не злился. Говорил, что команда играла отлично в атаке и "просто" допустила три ошибки в обороне.

"Рома" - "Лацио"

"Рома" теряла очки в гостях против аутсайдера в предыдущем туре с 0:0 в Лечче и 10:27 там по ударам по воротам. Но, возможно, это и помогло ей проснуться и настроиться на дерби. Хотя на дерби и не нужно настраиваться. Тем более - на первое в тренерской карьере Даниэле Де Росси. Эмоции зашкаливали, и сам ДДР признался, что хотел бы большего спокойствия.

Чего мы хотели, так это большей яркости. "Рома" с Де Росси забила 23 мяча в десяти турах, новый главный тренер "Лацио" Игор Тудор говорит о постоянных атаке, скорости, вертикальной игре. С такой и победил "Ювентус" в своем первом матче на посту. Но мы увидели все то же сумо, что и в последнее время в дерби. И тот же результат. 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, теперь 1:0.

Разница в том, что на этот раз, впервые после тех четырёх матчей, "Рома" забила и победила. Избежав антирекордов. Джанлука Манчини, чуть не ушедший с поля из-за головокружения, в итоге и забил головой, замкнув угловой. Также Эль-Шаарави попадал в стойку. А во втором тайме "Рома" владела мячом 37 процентов времени, но чётко отзащищалась.

В принципе, и в отрезках обоюдных атак, и в глухой обороне она выглядела увереннее соперника. Видно, что Де Росси работал 15-ый матч с ней, а Тудор - лишь третий с "Лацио".

"Я спросил арбитра, не остановились ли часы, потому что чувствовал, будто время не проходит", - заявил Де Росси. Также он говорил о характере команды. А об игре - против "Лечче", до сих пор жалея, что не победил там. А Тудор признал недостаток остроты в атаках, много говоря и об усталости из-за матча Кубка против "Ювентуса" во вторник, а также о своей недолгой работе.

"Наполи"

После "Аталанты" "Наполи" ехал в Монцу униженным, оплеванным. 3000 болельщиков приехали с ним, но вывесили баннер: "Мы здесь только ради цветов клуба". А в первые 15 минут не были на трибунах, оставив баннер: "Мы отсутствуем, как и вы". Также заявляли, что будут молчать весь матч. Но в итоге не молчали, освистывая и оскорбляя своих игроков.

В первом тайме такое отношение утопило команду ещё глубже. Она играла отвратительно, будто её ничего не интересует. Пропустила. Но во втором вдруг завелась, забила три мяча за шесть минут, создала ещё, забила ещё, выйдя на четыре гола за 13 минут, и немного реабилитировалась. Она добыла камбеками уже 19 очков в сезоне.

Причём какие голы! Осимхен забивал головой, выпрыгнув очень высоко (на 2.23 метра) и упав очень больно. Зелински пробил издали с разворота, с рикошетом от перекладины. Ну а Политано пробил и издали, и с разворота, и слета с высокого мяча, и в "девятку". Похоже на гол Зинедина Зидана в финале Лиги Чемпионов-2001/2002.

Причём Политано забил через две минуты после выхода на замену, а Джакомо Распадори - через несколько секунд. Да и ассист опорника Ангиссы Осимхену с правого фланга и удар в центре штрафной правого защитника Ди Лоренцо, с которого добил Распадори, следует отметить. Работа тренера.

Франческо Кальцона заявил, что в первом тайме его команда просто не хотела бегать, заявил, что не играла в футбол, не двигалась без мяча, занимаясь лишь попытками прорыва на дриблинге далеко от ворот. На вопрос, что сказал команде в перерыве, не ответил ничего конкретного: "Обсуждали проблемы и их решения".

После финального свистка никакой радости среди игроков "Наполи" не было заметно.

Борьба против вылета

Камбек "Кальяри" после раннего пропущенного и настойчивость "Эмполи", несмотря на два возвращения соперника, заслуживают комплиментов. Тем более - против претендентов на Еврокубки. Второй ещё и забил трижды после четырёх матчей без забитых. А первый вновь забил благодаря заменам Клаудио Раньери. По голам после 60-ой минуты он четвёртый в лиге.

"Кальяри" вообще идёт очень хорошо - десять очков в последних пяти матчах.

"Фрозиноне" также удачно отыграл дома против претендента на Лигу Чемпионов. Хотя создал в атаке гораздо меньше, чем "Кальяри" и "Эмполи". Но "Болонья" ныне очень сильна, и ничья против неё для команды из зоны вылета - значимое достижение.

"Удинезе" плотно поборолся с лидером лиги, был очень близок к ничьей. "Лечче" можно критиковать за ранний пропущенный, но он очень старался в Милане и при большей благосклонности судей мог добиться большего.

А вот "Верона" и "Сассуоло" заслуживают лишь критику. Первая проиграла дома безразличному середняку, хотя открыла счёт на восьмой минуте. Второй позволил безоговорочному аутсайдеру, которого все обязаны побеждать, отыграться с 0:2, пропустив второй на 91-ой минуте.

Виктор Коваленко во втором матче подряд остался в запасе "Эмполи". На замену во втором тайме вышли два других опорника и другой атакующий полузащитник. А Руслан Малиновский пропустил матч "Дженоа" из-за травмы.

Лучший игрок тура - Ясин Адли ("Милан"). Дубль ассистов

Прорыв тура - "Наполи". После ужасного первого тайма четыре гола за 13 минут

Разочарование тура - "Аталанта". Не играла в Кальяри

Лучший вратарь тура - Стефано Турати ("Фрозиноне"). Спас в концовке

Лучший тренер тура - Франческо Кальцона ("Наполи"). Голевые замены, смены мест игроками. И что-то сказал команде в перерыве

1 Інтер 31 26 4 1 82 2 Мілан 31 21 5 5 68 3 Ювентус 31 18 8 5 62 4 Болонья 31 16 10 5 58 5 Рома 31 16 7 8 55 6 Аталанта 30 15 5 10 50 7 Наполі 31 13 9 9 48 8 Лаціо 31 14 4 13 46 9 Торіно 31 11 11 9 44 10 Фіорентина 30 12 7 11 43 11 Монца 31 11 9 11 42 12 Дженоа 31 9 11 11 38 13 Кальярі 31 7 9 15 30 14 Лечче 31 6 11 14 29 15 Удінезе 31 4 16 11 28 16 Емполі 31 7 7 17 28 17 Еллас Верона 31 6 9 16 27 18 Фрозіноне 31 6 8 17 26 19 Сассуоло 31 6 7 18 25 20 Салернітана 31 2 9 20 15

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