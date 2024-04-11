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Тьяго Мотта: Выход в ЛЧ - это одержимость для некоторых клубов. Для нас этого никогда не существовало
Специалист прокомментировал шансы команды на выход в ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта прокомментировал шансы команды на выход в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
"Выход в ЛЧ - это одержимость для "Ювентуса", "Милана", "Интера", "Наполи", "Аталанты", "Лацио" и "Ромы". Для нас этого никогда не существовало. На данный момент мы являемся четвертыми в чемпионате: мы заслужили быть там, где мы есть".
Ближайший матч "Болоньи" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Монцы".
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