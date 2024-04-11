  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тьяго Мотта: Выход в ЛЧ - это одержимость для некоторых клубов. Для нас этого никогда не существовало
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Мотта: Выход в ЛЧ - это одержимость для некоторых клубов. Для нас этого никогда не существовало

Италия
Обновлено

Специалист прокомментировал шансы команды на выход в ЛЧ

Тьяго Мотта: Выход в ЛЧ - это одержимость для некоторых клубов. Для нас этого никогда не существовало

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта прокомментировал шансы команды на выход в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

"Выход в ЛЧ - это одержимость для "Ювентуса", "Милана", "Интера", "Наполи", "Аталанты", "Лацио" и "Ромы". Для нас этого никогда не существовало. На данный момент мы являемся четвертыми в чемпионате: мы заслужили быть там, где мы есть".

Ближайший матч "Болоньи" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Монцы".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Читайте такжеПротив кризиса и депрессии. Итоги 29-го тура Серии А

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса покинет свой клуб летом - Источник
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед интересуется лидером Милана
yellow-arrow
Защитник Интера Дюмфрис - трансферная цель одной из лучших команд АПЛ
Ювентус (Турин) Болонья Тьяго Мотта Интер (Милан) Наполи Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости