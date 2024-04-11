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Депутат Уоллес на заседании Европарламента выступил в футболке Торино: Ювентус – дерьмо, вперед Торо

Италия
Обновлено

Не только в украинском парламенте есть эксцентричные персонажи

Депутат Уоллес на заседании Европарламента выступил в футболке Торино: Ювентус – дерьмо, вперед Торо

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

11 апреля в Европарламента состоялось очередное заседание, на котором в очередной раз "отличился", пожалуй, наиболее эксцентричный депутат от Ирландии Мик Уоллес.

68-летний мужчина пришел на заседание в футболке итальянского "Торино" и завершил свое выступление спичем на итальянском языке:

"Удачи "Торино" в субботу в матче против "Ювентуса". "Юве" – дерьмо, вперед, "Торо"!

Напомним, что туринское дерби состоится в ближайшую субботу, 13 апреля.

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68-летний депутат Уоллес приобрел репутацию человека, который выступает против истеблишмента и придерживается левых популистских взглядов. Также он придерживается пророссийской политики в отношении войны в Украине.

Депутат уже неоднократно надевал футболку "Торино" во время сессий парламентах.

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