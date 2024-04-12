Кварацхелия: Я сделал свои первые шаги в футболе на улице - думаю, это видно

Грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия вспомни свои первые шаги в футболе.

"Без сомнений, футбол для меня – это все, это моя жизнь. Я играл с друзьями на улице каждый раз, когда выходил из дома. Даже после тренировок я играл с ними. Я сделал свои первые шаги в уличном футболе, оттуда мои корни. Думаю, вы можете увидеть это по тому, как я действую на поле. На улице ты делаешь много касаний мяча, не хочется с ним расставаться. И даже сейчас, когда я выступаю на настоящих полях, на больших стадионах, я до сих пор стараюсь играть так же, как на улице. Улицы воспитали меня как футболиста и вдохновляли на новые свершения.

В 8 лет я начал играть в настоящем клубе, затем, в возрасте 11 лет перешёл в великую академию тбилисского "Динамо". Я провёл там пять лет. Все в клубе мне очень помогали. В детстве я смотрел много матчей Серии А. Я знал, что итальянские защитники были лучшими в мире. Когда говоришь в Грузии об итальянском футболе, то сразу думаешь о великих защитниках", - цитирует грузина Il Mattino.