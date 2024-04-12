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Аллегри прокомментировал свое будущее в Ювентусе

Италия

Клуб примет наилучшее решение (с)

Аллегри прокомментировал свое будущее в Ювентусе

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Массимилиано Аллегри, наставник "Ювентуса", прокомментировал свое будущее в клубе.

"Мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы вывести клуб в Лигу чемпионов. А уже после достижения этой цели "Ювентус" примет лучшее решение".

Сейчас подопечные Аллегри занимают третье место в турнирной таблице и имеют 62 балла.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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