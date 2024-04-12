Аллегри прокомментировал свое будущее в Ювентусе

Массимилиано Аллегри, наставник "Ювентуса", прокомментировал свое будущее в клубе.

"Мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы вывести клуб в Лигу чемпионов. А уже после достижения этой цели "Ювентус" примет лучшее решение".