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Аллегри прокомментировал свое будущее в Ювентусе
Клуб примет наилучшее решение (с)
Фото: twitter.com/juventusfc
Массимилиано Аллегри, наставник "Ювентуса", прокомментировал свое будущее в клубе.
"Мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы вывести клуб в Лигу чемпионов. А уже после достижения этой цели "Ювентус" примет лучшее решение".
Сейчас подопечные Аллегри занимают третье место в турнирной таблице и имеют 62 балла.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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