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Серия А объявила имя лучшего игрока месяца
Алессандро Бастони - игрок марта
Фото: twitter.com/Inter
По результатам голосования лучшим игроком марта в Серии А стал центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони.
За последний месяц игрок провел три матча в высшем дивизионе Италии, в которых отметился тремя результативными передачами.
Tre assists e un clean sheet a Marzo!— Lega Serie A (@SerieA) April 12, 2024
Congratulazioni a Bastoni per il suo @EASPORTSFC Player of the Month ????????#FC24 @easportsfcit
Всего Бастони в нынешнем сезоне Серии А сыграл 23 поединка, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:lega serie a
Опубликовал: Екатерина Власова
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