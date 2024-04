Серия А объявила имя лучшего игрока месяца

По результатам голосования лучшим игроком марта в Серии А стал центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони.

За последний месяц игрок провел три матча в высшем дивизионе Италии, в которых отметился тремя результативными передачами.

Tre assists e un clean sheet a Marzo!



Congratulazioni a Bastoni per il suo @EASPORTSFC Player of the Month ????????#FC24 @easportsfcit