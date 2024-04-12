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Серия А объявила имя лучшего игрока месяца

Италия
Обновлено

Алессандро Бастони - игрок марта

Серия А объявила имя лучшего игрока месяца

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

По результатам голосования лучшим игроком марта в Серии А стал центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони.

За последний месяц игрок провел три матча в высшем дивизионе Италии, в которых отметился тремя результативными передачами.

Всего Бастони в нынешнем сезоне Серии А сыграл 23 поединка, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Источник:
lega serie a
Опубликовал: Екатерина Власова
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