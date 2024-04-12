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Серия А. Хорошо, что есть Салернитана - разгромная победа Лацио
Кого-то же нужно побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 32-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио"- "Салернитана" 4:1
Голы: Фелипе Андерсон 7, 35, Весино 14, Исаксен 87 - Чауна 16
"Лацио" отстал. Серебряный призер должен чувствовать ответственность и пытаться пробиться хотя бы в Лигу Чемпионов. Но до нее далеко. Игор Тудор начал с победы над "Ювентусом", но затем проиграл ему же в Кубке и в лиге "Роме". Победа дома над последней командой лиги, набравшей три очка в предыдущих 13-ти матчах - абсолютный минимум. Без нее просто можно завершать сезон.
К матчу римляне подходили без Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи, Ивана Проведеля, Маттео Гендузи, Алессио Романьоли, Луки Пеллегрини. И со свистом, протестами болельщиков, включая баннер: "Вы не заслуживаете носить нашу футболку". Так что выиграть здесь было невозможно. Возможно было лишь не проиграть, добыть три очка. И с этим "орлы" справились.
Фелипе Андерсон отобрал у Кандревы и закрутил из штрафной в угол. Кастельянос пытался перебросить вратаря, но неудачно. При угловом он попал в руку Дьомбера, а Весино добил. 2:0. Гости сразу же вернулись. Чауна головой замкнул навес Маджоре. А их вратарь Костиль вовремя вышел и выбил. Но пропустил, когда Андерсон подсек над ним. Кастельянос и Луис Альберто разыграли.
Ровелла перехватил, Исаксен низом забил. Так "Лацио "организовал свой четвертый гол. Так что получился разгром. Но никакой радости после финального свистка не было видно.
"Лацио" может пробиться в Еврокубки, но Лига Чемпионов далека. А "Салернитана" безнадежно застряла на последнем месте.
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