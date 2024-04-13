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Лацио - Салернитана 4:1. Обзор матча и видео голов
Детали матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
"Лацио" в рамках 32-го тура Серии А встретился с "Салернитаной". Для римлян - это первая победа в апреле, они проиграли "Роме" и "Ювентусу".
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Чемпионата Италии Лацио - Салернитана.
Рим. "Стадио Олимпико".
Лацио - Салернитана 4:1
Голы (гол): Филипе Андерсон(7', 35'), Матея Весино(14'), Лум Чауна(16'), Густав Исаксен(87')
Напомним, что "Салернитана" главный претендент на вылет в Серию Б. Они находятся на последнем месте и имеют в своем активе лишь 15 очков. "Лацио" борется за попадание в еврокубки, они занимают 7 место.
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