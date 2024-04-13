  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов

Италия
Обновлено

Контракт действовал еще три года

"Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто заявил, что летом он уйдет из клуба.

“Я покидаю “Лацио” в конце сезона. Все кончено, я уже попросил разорвать контракт и попрощаться.

Я больше не хочу получать 1 евро от "Лацио". Мне пора покинуть клуб”, - сказал Альберто.

Испанец находился в итальянском клубе с 2016 года. В общей сложности он провел за "Лацио" 301 матч, забив 51 гол и отдав 75 ассистов. Его текущий контракт еще действует до лета 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Часть игроков продать, часть включить в сделку. ПСЖ придумал план как приобрести Виктора Осимхена
yellow-arrow
Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.04.2024
yellow-arrow
Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча
Луис Альберто Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости