"Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто заявил, что летом он уйдет из клуба.

“Я покидаю “Лацио” в конце сезона. Все кончено, я уже попросил разорвать контракт и попрощаться. Я больше не хочу получать 1 евро от "Лацио". Мне пора покинуть клуб”, - сказал Альберто.

Испанец находился в итальянском клубе с 2016 года. В общей сложности он провел за "Лацио" 301 матч, забив 51 гол и отдав 75 ассистов. Его текущий контракт еще действует до лета 2027 года.