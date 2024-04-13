Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов
Контракт действовал еще три года
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Лацио" Луис Альберто заявил, что летом он уйдет из клуба.
“Я покидаю “Лацио” в конце сезона. Все кончено, я уже попросил разорвать контракт и попрощаться.
Я больше не хочу получать 1 евро от "Лацио". Мне пора покинуть клуб”, - сказал Альберто.
Испанец находился в итальянском клубе с 2016 года. В общей сложности он провел за "Лацио" 301 матч, забив 51 гол и отдав 75 ассистов. Его текущий контракт еще действует до лета 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шовковский взял на матч с Александрией Ярмоленко, но отцепил проштрафившегося Нещерета
- Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бавария отслеживает ситуацию с контрактом Лунина, - СМИ
- Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в Италию
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн