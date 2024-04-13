Серия А. 20 минут Коваленко, его команда проигрывает из-за гола на 89-ой

Серия А. 32-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Эмполи" 1:0

Гол: Сансоне 89

Семь команд борются против двух мест в зоне вылета. И очных матчей между ними еще осталось немало. "Лечче" и "Эмполи" отыграли такой сегодня. В первом тайме пытаясь играть на атаку. Здесь преимущество первого было очевидным. Но забить не удалось. Во втором же тайме обе команды думали лишь о стратегической ничье, довольно неплохой для них в нынешней ситуации. Но в итоге состоялась победа.

Тосканцы приехали после драматичной победы над "Торино", прервавшей серию из четырех поражений без забитых, апулийцы проиграли в "Милане", но до этого побеждали "Салернитану" и сыграли вничью с "Ромой", чуть не победив. Так что настроение и очень небольшое, но преимущество над зоной вылета, у них были. По итогам этого матча преимущество одной из команд выросло в приличное.

"Лечче" не забивал дома в предыдущих трех матчах, в целом по забитым он и "Эмполи" - две из трех худших команд лиги вместе с "Салернитаной". Сегодня было заметно, почему. Даже гол гостей был отменен из-за смешного инцидента. Вратарь Каприле в начале атаки подскользнулся и выпал с мячом из штрафной. Так что удачный прострел Канчелльери на Черри не был засчитан.

Каприле исправился, вытащив сложный удар Жендрея слета, вытащил и удар головой Доргу уже с самой линии ворот. Отбил из-под перекладины коварный удар издали с рикошетом. Фальконе также работал, отбивая мощный удар головой Журковского и добивание Черри, также в упор. Баширотто замкнул угловой в перекладину, но при этом сбил Каприле, так что свистнули фол.

Во втором тайме Каприле отбил мощный удар головой Баширотто. Но в целом игра была совершенно сонной. И вдруг вбрасывание аута, вроде бы неточный пас, который Баширотто мог легко прервать, но не прервал, вышедший на замену за несколько секунд до этого Пьеротти оббежал его и выложил мимо вратаря Сансоне, также вышедшему на замену.

Замены "Эмполи" такого эффекта не имели. Виктор Коваленко после двух полных матчей в запасе вышел на 70-ой минуте. Заменил опорника, но играл в тандеме атакующих полузащитников позади форварда. Выдвигался вперед, активно прессинговал, заработал два фола, но мяча коснулся лишь десять раз.

Как раз в концовке украинец заиграл активнее. Чуть не замкнул навес головой (не достал), заработал фол на правом фланге в атаке. Подал этот штрафной, но его выбили. Также отдал проникающий пас, но партнера по команде в итоге заблокировали, выбив на угловой.

"Эмполи" остается в двух очках над зоной вылета. А "Лечче" уже в шести. Правда, тур лишь начался. Но прогресс апулийцев с Лукой Готти точно заметен. Семь очков в четырех матчах с ним.