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Хоть не проиграли. Торино – Ювентус 0:0. Обзор матча

Италия

1 балл в этом матче – это еще положительный результат для старой синьйоры

Хоть не проиграли. Торино – Ювентус 0:0. Обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Турине прошло городское дерби. Хозяева имели больше возможностей, чтобы выйти вперед, но "Юве" заблокировал 8 попыток соперников пробить по воротам.

"Зебры" только трижды попали в створ. Этого оказалось слишком мало, чтобы подтвердить статус фаворита и забрать 3 очка.

В текущем сезоне подопечные Аллегри потеряли зачетные пункты уже в 14-м поединке.

Смотрите обзор 32-го тура чемпионата Италии Торино – Ювентус.

Турин. Стадио "Олимпико"

Торино – Ювентус 0:0

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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