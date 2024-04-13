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Хоть не проиграли. Торино – Ювентус 0:0. Обзор матча
1 балл в этом матче – это еще положительный результат для старой синьйоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Турине прошло городское дерби. Хозяева имели больше возможностей, чтобы выйти вперед, но "Юве" заблокировал 8 попыток соперников пробить по воротам.
"Зебры" только трижды попали в створ. Этого оказалось слишком мало, чтобы подтвердить статус фаворита и забрать 3 очка.
В текущем сезоне подопечные Аллегри потеряли зачетные пункты уже в 14-м поединке.
Смотрите обзор 32-го тура чемпионата Италии Торино – Ювентус.
Турин. Стадио "Олимпико"
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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