Хоть не проиграли. Торино – Ювентус 0:0. Обзор матча

В Турине прошло городское дерби. Хозяева имели больше возможностей, чтобы выйти вперед, но "Юве" заблокировал 8 попыток соперников пробить по воротам.

"Зебры" только трижды попали в створ. Этого оказалось слишком мало, чтобы подтвердить статус фаворита и забрать 3 очка.

В текущем сезоне подопечные Аллегри потеряли зачетные пункты уже в 14-м поединке.

Смотрите обзор 32-го тура чемпионата Италии Торино – Ювентус.

Турин. Стадио "Олимпико"