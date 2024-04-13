Серия А. Второй 0:0 Болоньи подряд

Серия А. 32-й тур



Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Монца" 0:0

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Беукема, В. Кристиансен, Фройлер, Фергюсон (Ндой 62), Эбишер, Орсолини, Зиркзее, Урбански

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли, Мари, Иццо, А. Карбони (П. Перейра 68), Акпа Акпро (Гальярдини 79), Бондо (Коломбо 84), Кольпани (В. Карбони 84), Пессина, Дзербин (Мальдини 79), Джурич

Предупреждения: Орсолини 5, Фергюсон 33, Беукема 74, Ндой 90+3 - Акпа Акпро 19, Иццо 36, Бондо 79, Биринделли 79

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

"Болонье" тяжело в последнее время. Поражение от "Интера", победа над "Эмполи" лишь на 94-ой минуте, 0:0 в Фрозиноне против команды из зоны вылета в предыдущем туре. При этом Тьяго Мотта считает, что все в порядке, что путь продолжается, говорит о трех созданных супермоментах и хорошей игре, на которую не может жаловаться. Наверное, скажет такое и сегодня.

Неделю тому "россоблу" владели мячом 66 процентов времени, но начали реально создавать лишь после 65-ой минуты. На этот раз владели 62 процента, начали создавать рано, играли интенсивнее и изобретательнее, чем ранее, по ударам по воротам победили со счетом 17:4, в створ - 7:0. Но крепкую "Монцу", цель которой - Топ-10, а, может, и выше, не смогли пробить.

Орсолини неожиданно послал штрафной с фланга в створ ворот. Ди Грегорио вытащил из-под перекладины. Орсолини также закручивал с игры под стойку и также был остановлен Ди Грегорио. Зиркзее прорвался, пробросив дважды между ногами защитников, но пробил чуть неточно. Фергюсон слета замкнул угловой чуть неточно.

При этом вдруг шанс забить получила и "Монца". Скорупски растерялся, Карбони пробил недостаточно сильно, и вратарь выбил мяч с пути в ворота.

Второй тайм "Монца" начала неплохо, ударом Карбони ножницами слета (выше). Но постепенно "Болонья" усиливала давление. Ди Грегорио вовремя вышел из ворот и перехватил, защитники блокировали, вновь Орсолини, вновь Ди Грегорио, вновь Орсолини, на этот раз немного неточно. Фройлер прорвался в штрафную и не попал в ближний угол. Не попал и Ндой.

Финальный штурм гости выдержали с большим трудом, но выдержали.

Таким образом, встреча молодых талантливых тренеров, которые, возможно, летом возглавят более статусные клубы - Мотты и Раффаэле Палладино - завершилась без голов. Точно так же, как и их встреча в первом круге.

"Болонья" на четвертом месте, в четырех очках позади "Ювентуса" на третьем, в четырех впереди "Ромы", у которой матч в запасе, в девяти впереди "Аталанты", у которой два матча в запасе. К ней могут приблизиться. "Монца" сравнивается по очкам с десятым местом "Фиорентины", но у той два матча в запасе. До девятого места "Торино" два очка при равенстве матчей.