Милан заинтересован нанять экс-тренер Шахтера

Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека может возглавить "Милан". Об этом сообщает Алессандро Якобоне.

По имеющейся информации, глава скаутской службы "Милана" Джеффри Монкаде предложил 51-летнему португальскому специалисту должность главного тренера "Милана". Отмечается, что у Фонсеки истекает контракт с "Лиллем" летом 2024 года, и, вероятно, он не будет продлен.

Il nome di #Fonseca è reale, ma figlio di un'auto candidatura datata settimana scorsa e non riportata per evitare isterie di massa, ancor oggi ingiustificate. #Moncada ha informato #Ibrahimovic della volontà del portoghese di tornare in Italia, feedback dello svedese ancora ⁉️ pic.twitter.com/kRpQansEL1