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Милан заинтересован нанять экс-тренер Шахтера
Паулу Фонсека может вернуться в чемпионат Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека может возглавить "Милан". Об этом сообщает Алессандро Якобоне.
По имеющейся информации, глава скаутской службы "Милана" Джеффри Монкаде предложил 51-летнему португальскому специалисту должность главного тренера "Милана". Отмечается, что у Фонсеки истекает контракт с "Лиллем" летом 2024 года, и, вероятно, он не будет продлен.
Il nome di #Fonseca è reale, ma figlio di un'auto candidatura datata settimana scorsa e non riportata per evitare isterie di massa, ancor oggi ingiustificate. #Moncada ha informato #Ibrahimovic della volontà del portoghese di tornare in Italia, feedback dello svedese ancora ⁉️ pic.twitter.com/kRpQansEL1— Alessandro Jacobone - Milanisti NE (@NonEvoluto) April 13, 2024
Напомним, Пауло Фонсека возглавляет "Лилль" с июля 2022 года. Сейчас "Лилль" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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