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Милан заинтересован нанять экс-тренер Шахтера

Италия

Паулу Фонсека может вернуться в чемпионат Италии

Милан заинтересован нанять экс-тренер Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека может возглавить "Милан". Об этом сообщает Алессандро Якобоне.

По имеющейся информации, глава скаутской службы "Милана" Джеффри Монкаде предложил 51-летнему португальскому специалисту должность главного тренера "Милана". Отмечается, что у Фонсеки истекает контракт с "Лиллем" летом 2024 года, и, вероятно, он не будет продлен.

Напомним, Пауло Фонсека возглавляет "Лилль" с июля 2022 года. Сейчас "Лилль" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Источник:
NonEvoluto
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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