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Россонери едва не вырвали победу после 1:3. Сассуоло – Милан 3:3. Обзор матча и видео голов

Италия

Команды выдали зрелищный триллер

Россонери едва не вырвали победу после 1:3. Сассуоло – Милан 3:3. Обзор матча и видео голов

Sempre Milan

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Подопечные Пиоли провалили начало встречи и уже к 10-й минуте уступали 0:2. Это повлияло на ход событий и теперь хотя бы ради ничьи надо было постараться.

"Дьяволы" дважды восстанавливали паритет и избежали поражения. Чуквуэзе оформил "офсайдный дубль" и это стоило гостям победного камбэка.

"Красно-черные" активно угрожали воротам соперника, но из 23-х ударов только семь попали в створ.

Смотрите обзор матча 32-го тура чемпионата Италии Сассуоло – Милан.

Реджо-Эмилия. Мапей Стедиум

Сассуоло – Милан 3:3

Голы: Пинамонти, 4, Лорьенте А., 10, 53 – Леау, 20, Йович, 59, Окафор, 84

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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