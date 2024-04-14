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Матч Удинезе – Рома остановлен. Футболисту гостей стало плохо

Италия
Обновлено

Команды завершат поединок в другой раз

Матч Удинезе – Рома остановлен. Футболисту гостей стало плохо

Фото - Football Italia

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На 73-й минуте ивуарийский защитник "волков" Эван Ндика лег на газон и начал жаловаться на боль в груди. Его унесли с поля на носилках в сознании.

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Римляне не хотели продолжать встречу до тех пор, пока не убедятся, что состояние игрока улучшилось. Де Росси уходил к подопечному в раздевалку. Вернувшись, он побеседовал с главным арбитром и наставником фриульцев Чоффи.

Матч Удинезе – Рома остановлен. Футболисту гостей стало плохо - изображение 1

Тренер "Ромы" не желал возобновлять матч. Гости выступили с просьбой прервать поединок. Учитывая, что уже в четверг столичный клуб будет играть в ЛЕ, встречу могут доиграть не завтра, а позже.

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Удинезе Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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