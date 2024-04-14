Серия А. Интер теряет очки дома против аутсайдера

Серия А. 32-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри" 2:2

Голы: Тюрам 12, Чалханоглу 74 (пен.) - Шомуродов 65, Виола 83

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони (Бьюкенен 87), Дармиан (Думфриз 76), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Фраттези 64), Димарко (Аугусто 76), Тюрам, Алексис Санчес (Арнаутович 76)

"Кальяри": Скуффет, Хацидиакос (Витеска 88), Мина, Оберт, Ди Пардо (Дзаппа 78), Макумбу, Сулемана, Ауджелло, Янкто (Прати 29), Лувумбо (Виола 78), Шомуродов (Лападула 78)

Предупреждения: Прати 40, Мина 73

Главный арбитр: Франческо Фурно

"Интер" должен был потерять очки в матче против аутсайдера уже неделю тому. Тогда в Удине он отыграл далеко не лучшим образом, пропустил первым, но в итоге забил на 95-ой минуте и победил. На этот раз он забил первым, но умудрился не победить дома другого аутсайдера.

Впрочем, "умудрился" - несправедливое слово. Для "Кальяри", набравшего с этим матчем 11 очков в последних шести турах, проигравшего лишь один матч из последних восьми, включая этот. Для самих "нерадзурри", играющих невзрачно с начала марта. Сразу после трех 4:0 в лиге подряд. Вот так все повернулось.

Вместе с тем, даже после этой потери очков "Интер" может официально обеспечить Скудетто уже в следующем туре. Правда, теперь для этого нужна лишь победа над "Миланом". В случае победы сегодня хватало бы ничьей. Да и так ли уж это важно. Скудетто от команды Симоне Индзаги никуда не убежит.

Сегодня у будущего чемпиона отсутствовали лучший бомбардир Лаутаро Мартинес и один из лучших защитников Бенжамен Павар, и все это сказалось. Хотя вначале атака работала. Скуффет отбил удар Бареллы слета. Не отбил удар Тюрама в упор, замкнувшего прострел справа Алексиса Санчеса. Дублера Лаутаро.

Еще перед голом Лувумбо сместился в центр и закрутил близко к створу. Также отобрал мяч, прорвался, но пробил в Зоммера. Вновь Лувумбо, уже похоже на первый удар, и вновь близко. Шомуродов завершил хорошую комбинацию слабым ударом. И первый тайм гости выиграли по ударам по воротам.

Второй тайм также начался сейвом Скуффета от удара слета. Вратарь сардов еще отбивал штрафной удар Чалханоглу с рикошетом. Но и здесь атака сардов старалась, хотя и пробивала слабо. В итоге пробила сильно. Шомуродов, низом, со скидки Лувумбо назад после дальнего заброса. Зоммер лишь задел.

"Интер" начал давление. Но много создать не сумел. Санчес головой чуть не попал. Хотя заработал пенальти за руку Мины. Однако и на это "Кальяри" ответил. Вновь длинный заброс, Лападула сбрасывает, и Виола пробивает почти в упор.

Лападула фактически ассистировал рукой, отставленной от корпуса, а именно местом посредине между плечом и локтем, но арбитр и ВАР не посчитали это движением.

"Кальяри" забил свой 13-ый гол в сезоне силами игрока, вышедшего на замену. Из 34-ех в целом. Забил 22 из этих 34-ех после 60-ой минуты. Умение подопечных Клаудио Раньери тащить матчи в концовке феноменально. Они и в предыдущем туре победили "Аталанту" голом замены на 88-ой минуте. Того же Виолы.

Они остаются над зоной вылета и на данный момент в четырех очках над ней. А играют в последние полтора месяца так, что заслуживают забыть о борьбе против вылета в скором времени.

А "Интер"? Он в 14-ти очках над "Миланом", и никто не вспомнит о его игре в последние полтора месяца, если победит в Дерби Делла Мадоннина через восемь дней и официально оформит Скудетто. Хотя подходит к этому Топ-матчу лидер лиги в весьма посредственной форме.