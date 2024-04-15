  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Фиорентина назначила нового генерального директора
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Фиорентина назначила нового генерального директора

Италия

Клуб сообщил об изменениях в руководстве

Официально: Фиорентина назначила нового генерального директора

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо рассказал об изменениях в руководстве клуба.

Бывший директор по коммуникациям Алессандро Феррари заменит Джузеппе Бароне на посту генерального директора клуба, а Даниэле Праде останется на должности спортивного директора.

Бароне 19 марта скончался в возрасте 57 лет из-за остановки сердца.

Читайте такжеАллегри: Хотим владеть мячом 90 минут, наносить 30 ударов, но в футбол играют две команды

По теме
yellow-arrow
Форвард Ювентуса подпишет новый контракт с клубом - Инсайдер
yellow-arrow
Малиновский вне заявки Дженоа на матч Серии А с Фиорентиной
yellow-arrow
Вингер Кастельфиорентино умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа
Фиорентина (Флоренция) Даниэле Праде Рокко Комиссо Джо Бароне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ac ffiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости