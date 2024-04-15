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Официально: Фиорентина назначила нового генерального директора
Клуб сообщил об изменениях в руководстве
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо рассказал об изменениях в руководстве клуба.
Бывший директор по коммуникациям Алессандро Феррари заменит Джузеппе Бароне на посту генерального директора клуба, а Даниэле Праде останется на должности спортивного директора.
Бароне 19 марта скончался в возрасте 57 лет из-за остановки сердца.
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Источник:ac ffiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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