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Итальяно - о ничьей против Дженоа: Мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков
Наставник Фиорентины прокомментировал поединок Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал ничью против "Дженоа" (1:1).
"Мы проиграли много подобных матчей из-за чрезмерного желания победить. Положительным моментом является то, что Иконе забил головой. Также позитивно, что мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков, поскольку у нас матч в четверг..."
18 апреля "Фиорентина" сыграет против "Виктории Пльзень" в рамках четвертьфинала Лиги конференций.
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