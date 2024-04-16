Тур середняков и аутсайдеров. Итоги 32-го тура Серии А

Лацио - Салернитана 4:1

Лечче - Эмполи 1:0

Торино - Ювентус 0:0

Болонья - Монца 0:0

Наполи - Фрозиноне 2:2

Сассуоло - Милан 3:3

Удинезе - Рома - не завершен

Интер - Кальяри 2:2

Фиорентина - Дженоа 1:1

Аталанта - Эллас Верона 2:2

Странные туры в Серии А сейчас идут один за другим. В 32-ом победы одержали лишь "Лацио" и "Лечче" в двух его первых матчах. "Наполи", "Интер" и "Аталанта" потеряли очки против аутсайдеров дома, еще и потеряв преимущество в счете. "Милану" пришлось возвращаться с 1:3, "Болонья" со вторым 0:0 подряд, "Ювентус" умудрился не выиграть дерби.

"Рома" также испытывала футбольные проблемы. Но на 72-ой минуте они померкли перед жизненными. Когда Эван Ндика пожаловался на боли в груди и был унесен с поля. Из-за чего его команда попросила прервать матч. Новости об игроке хорошие. Подозрение на инфаркт не подтверждено, он не терял сознание и уже отпущен из больницы. А это важнее всего.

Середняки и аутсайдеры

Мы всегда начинаем наш обзор с лидеров, но на этот раз аутсайдеры заслуживают овацию. "Фрозиноне", "Кальяри", "Верона", "Сассуоло" замечательно поборолись с грандами. Даже забили им по 2-3 мяча. Первые трое играли в гостях, уступали в счете дважды ("Верона" даже 0:2), но не проиграли. Четвертый вел со счетом 2:0, затем 3:1.

"Удинезе" также боролся с "Ромой" на равных и на момент прекращения матча счет был 1:1.

При этом ни в коем случае нельзя сказать, что аутсайдеры сидели за "автобусом" и где-то случайно нашли свои голы. Наоборот. Все играли смело, агрессивно, быстро, не боялись. Создали много и могли забить даже больше, чем забили. Они не проиграли матчи в центре поля и часто ошеломляли грандов прессингом, комбинациями, быстрыми атаками.

Джан Пьеро Гасперини объяснил неудачу своей "Аталанты" прежде всего силой лиги. "Серия А очень тяжела, поскольку все команды хорошо подготовлены, обладают игровыми ценностями, скоростью и сердцем". В предыдущем сезоне то же говорил о середняках Жозе Моуриньо, тем самым объясняя и проблемы грандов в лиге, и их успехи в Еврокубках.

Середняки в этом туре ведь также не подвели. "Монца" и "Дженоа" выступили в гостях очень прилично и не проиграли. "Торино" остановил "Ювентус" и уже вообще не середняк, а претендент на Еврокубковую зону.

Сильная лига натренировывает сильных грандов.

"Интер" и "Милан"

Уже семь невзрачных матчей "Интера" подряд во всех турнирах, включая вылет из Лиги Чемпионов. В том числе четыре подряд в Серии А после этого вылета. В 31-ом туре он вырвал победу над аутсайдером "Удинезе" на 95-ой минуте, в 32-ом потерял победу над аутсайдером на 83-ей. Дважды потерял преимущество в счете. Дома.

Гости ещё и могли забить на последних секундах, но пробили прямо во вратаря. А до этого забили 13-ый гол в сезоне игроком, вышедшим на замену. 22-ой после 60-ой минуты. Из 34-ех в целом. Чутье старого лиса Клаудио Раньери не подводит. Он усыпил бдительность молодого лиса Симоне Индзаги и поймал его.

Индзаги честен. И в Удине, и сейчас не отрицал, что его команда играла неудачно, позволяла сопернику слишком много, особенно в контратаках, хвалил соперника. Не оправдывался отсутствием Лаутаро Мартинеса и Павара, не говорил о судействе, хотя были причины. Он осознает, что "Интер" подходит к Миланскому дерби не в лучшей форме.

Что касается судейства, то мяч и вправду попал автору ассиста второго гола "Кальяри" в район между плечом и локтем, причём отставленный. Арбитры посчитали, что движения к мячу не было, попадание было случайным и гол засчитали. Судейский комитет поддержал их. А вот большинство экспертов считают, что движение было. Я согласен с экспертами.

Рекорд лиги по очкам за полный сезон (103) "Интер" уже не установит. Даже не сравняется со 102-мя "Ювентуса". И из-за этой ничьи также в Миланском дерби "нерадзурри" для официального обеспечивания Скудетто хватит лишь победы, не ничьей.

"Милан" также подходит к дерби не в лучшей форме. Хотя также собирает много очков при невзрачной игре. Его еще и Еврокубки беспокоят. Поражение от "Ромы" в Лиге Европы дома прервало серию из семи побед подряд во всех турнирах, сразу же ввергло в кризис, вызвало бурю. Впереди ответный матч, а затем подряд - "Интер" и "Ювентус". Так что "Сассуоло" не интересовал.

Это и было видно. В стартовом составе не было Маньяна, Калабрии, Томори, Рейндерса, Беннасера, Пулишича, Жиру. Началось все с двух пропущенных до десятой минуты впервые в лиге с января 2017-го года. Далее "Милан" реально старался, пытался давить. Но в немалых отрезках матча выглядел неорганизованным и просто хуже соперника. А в других мяч не лез в ворота.

"Милан" прервал серии из пяти побед подряд и из трех в гостях подряд в лиге. В пятый раз в семи последних гостевых матчах лиги пришлось добывать результат в концовке. Хотя в итоге удалось выйти с 1:3 на 3:3. То есть проявить характер и свою атакующую мощь. Рафаэль Леау опомнился от свиста своих болельщиков в матче против "Ромы", играл хорошо и забил.

Стефано Пиоли заявил, что его команда должна была забивать 5-6 мячей, постоянно боролась, но и признал множество ошибок. Он мягко отметил, что в следующих матчах понадобится больше уровня, сфокусированности и качества, чем показала в этом.

"Ювентус", "Болонья", "Торино"

Первая и вторая команды лиги устроили веселые матчи в воскресенье, третья и четвертая - унылые в субботу. "Болонья" со вторым 0:0 подряд. Она старается, доминирует, но уже месяц как потеряла свежесть и изобретательность. Из пяти ее последних матчей положительной была игра лишь против несчастной "Салернитаны". Ну а "Ювентус" сам несчастен уже давно.

"Юве" не выиграл лишь пятый дерби из 18-ти последних, лишь второй из восьми последних гостевых. В пяти из шести предыдущих гостевых он добывал 1:0. Здесь также мог, в первом тайме создал пару отличных моментов. А матч выиграл по владению мячом. Контраст после 17-ти процентов во втором тайме в предыдущем туре.

Впрочем, от него требуется играть гораздо активнее. С позиции силы против команды с девятого места. Уж точно - активнее, чем во втором тайме, когда просто сидел в обороне. Будто совершенно доволен 0:0.

Пять матчей в гостях без побед подряд. Лишь две победы и 11 очков в 11-ти последних матчах лиги на всех полях. И Массимилиано Аллегри уже надоел постоянными заявлениями о выполняемых целях, молодости игроков и хорошей игре отрезками.

Что касается "Торино", то он не проигрывает в десятом из 11-ти последних домашних матчей лиги. Но в 11-ти на всех полях набрал лишь 14 очков. Лучше, чем у "Ювентуса", но недостаточно для Еврокубковых мест. Слишком много ничьих. Слишком мало смелости в игре против такого слабого "Юве". Слишком долго он не выигрывал дерби. Девять лет.

"Болонья" реально доминировала. Владела мячом 62 процента, играла интенсивнее и изобретательнее, чем ранее, по ударам по воротам победила крепкую "Монцу" со счетом 17:4, в створ - 7:0. Тьяго Мотта говорил об очень хорошей игре, не видя в ней проблем. Потому, как объяснил, и произвёл лишь одну замену. Также обвинял соперника в постоянных симуляциях и задержках времени.

Замена, кстати, произошла из-за травмы Льюиса Фергюсона. Которая оказалась серьезной. Поражение крестообразных связок колена выбивает одного из лидеров команды из игры как минимум на полгода.

"Наполи", "Аталанта", "Фиорентина"

"Наполи" играл в воскресенье. И по-воскресному. Устроил веселую игру с моментами у ворот обеих команд, неорганизованностью, разбалансированностью. От него в матче дома против команды из зоны вылета требуется гораздо больше. А соперник дважды отыгрался и еще и не реализовал пенальти.

Нужно было пытаться реабилитироваться за предыдущий домашний матч с 0:3 и за предыдущий домашний матч против конкретно "Фрозиноне" с 0:4 гораздо увереннее. Хотя и нанес 20 ударов по воротам, девять - в створ. Играл довольно динамично, интересно. Но не реализовал и позволял сопернику очень много с дикой неорганизованностью в опорной зоне и обороне.

Неаполитанцы с одной победой в пяти последних матчах лиги. Пропускают мячи в 11-ти подряд, хотя Франческо Кальцона постоянно обещает улучшить оборону.

После матча он не отрицал разбаланс и огромные проблемы в игре без мяча, в отборе мяча. Говорил об очень плохом ведении игры в целом, об отсутствии компактности и ощущения опасности от соперника. Хотя и сетовал на полуденную жару.

"Наполи" и "Интер" позволили дома аутсайдерам отыграться дважды. "Аталанта" позволила дома аутсайдеру отыграться с 0:2. Впечатляющие минут 35 против "Вероны" с легкими голами и затем - полный провал, почти полная пассивность. Точно как в предыдущем туре в Кальяри против другого аутсайдера с 13-ой минуты. 6:10 по ударам по воротам с 35-ой минуты вчера.

Она слишком думала о "Ливерпуле". О громкой победе на "Энфилде", об ответном матче в четверг. А скоро еще и полуфинал Кубка. Хотя в первом тайме вчера выложилась. Но во втором стала той же "Аталантой", которая набрала лишь шесть очков в семи последних матчах лиги, включая отчетный. Еще и не впервые в сезоне пропустив дважды за несколько минут.

Гасперини не считает, что команда устала во втором тайме или думала о "Ливерпуле", поскольку в лиге борется за зону Лиги Чемпионов. Заявляет, что могла вернуть себе лидерство в счете. Указывает на другие результаты тура, на силу лиги. Но признает, что "Аталанта" теряла преимущество в нынешнем сезоне в течение нескольких минут слишком часто.

"Фиорентина" также играет в трех турнирах и также приносит в жертву лигу. Лишь семь очков в восьми последних турах и без побед в пяти, включая отчетный. С двумя победами в 13-ти последних. Во втором круге лишь три команды набрали меньше очков, чем она.

Третья команда лиги по владению мячом умудрилась даже проиграть владение 17-ой в первые полчаса игры. А когда вернула его - пропустила. Во втором тайме уже полностью владела (62 процента), выиграла тайм по ударам по воротам со счетом 10:0, но, как всегда, ничего не создала, кроме гола. Как всегда, играла в атаке банально, шаблонно.

Впервые с 18-го февраля в лиге забил игрок атаки. Вингер или форвард. Иконе отличился. С такими показателями ничего в Серии А не светит.

Еще и замены Винченцо Итальяно... Форварда Белотти на опорника Мандрагору. Атакующего полузащитника Бонавентуру на центрального защитника Миленковича. При том, что в запасе сидели два атакующих хавбека. Видимо, ждал, что высокий серб забьет головой. Но это уже не план, а отчаяние.

Итальяно еще и заявил, что видит позитив. Что в его первый год работы с командой она бы проиграла такой матч из-за "излишнего желания победить". Говорил о ротации из-за трех турниров. Хотя и признает, что команде не хватает скорости движения мяча, интенсивности.

"Лацио"

"Лацио" вдруг стал одним из главных победителей тура. Хотя неожиданно это лишь из-за неудач соперников, а не его успеха. "Салернитану" должны переигрывать все, и уверенно, особенно дома. Никакого позитива в этом нет. Кроме трех очков. Пусть и Игор Тудор был рад, поздравил игроков и заявил, что должны были забить еще 3-4 мяча.

Перед матчем болельщики протестовали, вывешивали баннеры вроде "вы недостойны носить эти футболки", во время матча свистели, после не праздновали. Тудор назвал атмосферу на стадионе "сюрреалистичной". А главной темой в последние дни стал отнюдь не матч, а заявление Луиса Альберто о желании уйти летом и заявление Фелипе Андерсона об уходе.

При всем при этом "лациале" еще и на довольно высоком седьмом месте.

Украинский след

Два аутсайдера все же играли не против грандов. А между собой. "Лечче" запарывал моменты против "Эмполи" в первом тайме, а забил как раз в сонном втором. Хотя и лишь на 89-ой минуте и благодаря грубой ошибке соперника в обороне. Замены Луки Готти сыграли - и гол, и ассист благодаря им.

Одной из замен его коллеги Давиде Николы был Виктор Коваленко. Украинец вышел на поле на 70-ой минуте после двух матчей в запасе. Заменил опорника, но играл одну из "десяток" в схеме 3-4-2-1. Справа. Выдвигался вперед, активно прессинговал, заработал два фола, выиграл два единоборства из двух. Но мяча коснулся лишь десять раз, отдал семь передач.

Как раз в самой концовке, до и после гола, он заиграл активнее. Чуть не замкнул навес головой (не достал), заработал фол на правом фланге в атаке. Подал этот штрафной, но его выбили. Также отдал проникающий пас, но партнера по команде в итоге заблокировали, выбив на угловой.

"Играл агрессивно, но без влияния на матч", - описание от Евроспорта наиболее точное. Оценка - "6". Наиболее популярная. Хотя были и "5.5". Также неплохо, поскольку многие игроки "Эмполи" получали плохие "пятерки".

Лучший игрок тура - Арман Лорьенте ("Сассуоло"). Дубль против "Милана"

Прорыв тура - "Эллас Верона". С 0:2 на 2:2 в Бергамо

Разочарование тура - гранды. Лишь одна победа

Лучший вратарь тура - Микеле Ди Грегорио ("Монца"). Семь сейвов без пропущенных

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Кальяри"). Гол и ассист замен

1 "Інтер" 32 26 5 1 83 2 "Мілан" 32 21 6 5 69 3 Ювентус 32 18 9 5 63 4 "Болонья" 32 16 11 5 59 5 Рома 31 16 7 8 55 6 "Аталанта" 31 15 6 10 51 7 "Лаціо" 32 15 4 13 49 8 "Наполі" 32 13 10 9 49 9 "Торіно" 32 11 12 9 45 10 "Фіорентина" 31 12 8 11 44 11 Монца 32 11 10 11 43 12 "Дженоа" 32 9 12 11 39 13 Лечче 32 7 11 14 32 14 "Кальярі" 32 7 10 15 31 15 "Еллас Верона" 32 6 10 16 28 16 "Удінезе" 31 4 16 11 28 17 "Емполі" 32 7 7 18 28 18 "Фрозіноне" 32 6 9 17 27 19 "Сассуоло" 32 6 8 18 26 20 "Салернітана" 32 2 9 21 15

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