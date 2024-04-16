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Вингер Лацио Андерсон предпочёл Ювентусу возвращение в Бразилию
Фелипе в последний момент решил отказать "бьянконери"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер итальянского "Лацио" Фелипе Андерсон подписал контракт с бразильским "Палмейрасом", сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, 31-летний футболист уйдёт из римского клуба на правах свободного агента после завершения нынешнего сезона.
На прошлой неделе Фелипе
"Палмейрас" является действующим обладателем бразильской Серии А. В этом сезоне Андерсон сыграл в 44 матчах за "Лацио" во всех турнирах, забив пять голов и оформив семь ассистов.
???????????????? Felipe Anderson has signed in as new Palmeiras player on free transfer from Lazio, after deciding against signing new contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2024
Felipe received Juventus proposal for three year contract last week but he decided for shock return to Palmeiras for family reasons. pic.twitter.com/gPk9UCTmAr
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