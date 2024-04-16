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Вингер Лацио Андерсон предпочёл Ювентусу возвращение в Бразилию

Италия

Фелипе в последний момент решил отказать "бьянконери"

Вингер Лацио Андерсон предпочёл Ювентусу возвращение в Бразилию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер итальянского "Лацио" Фелипе Андерсон подписал контракт с бразильским "Палмейрасом", сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 31-летний футболист уйдёт из римского клуба на правах свободного агента после завершения нынешнего сезона.

На прошлой неделе Фелипе получил от "Ювентуса" предложение о трехлетнем контракте, но в связи с семейными обстоятельствами решил неожиданно вернуться в родной чемпионат.

"Палмейрас" является действующим обладателем бразильской Серии А. В этом сезоне Андерсон сыграл в 44 матчах за "Лацио" во всех турнирах, забив пять голов и оформив семь ассистов.

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Лацио (Рим) Фелипе Андерсон Палмейрас (Сан-Паулу) Фабрицио Романо Ювентус
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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