Вингер Лацио Андерсон предпочёл Ювентусу возвращение в Бразилию

Вингер итальянского "Лацио" Фелипе Андерсон подписал контракт с бразильским "Палмейрасом", сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 31-летний футболист уйдёт из римского клуба на правах свободного агента после завершения нынешнего сезона.

На прошлой неделе Фелипе получил от "Ювентуса" предложение о трехлетнем контракте, но в связи с семейными обстоятельствами решил неожиданно вернуться в родной чемпионат.

"Палмейрас" является действующим обладателем бразильской Серии А. В этом сезоне Андерсон сыграл в 44 матчах за "Лацио" во всех турнирах, забив пять голов и оформив семь ассистов.

