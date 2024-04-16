Официально: Милан продлил контракт со своим хавбеком

"Милан U-19" продлил сотрудничество со своим полузащитником Кевином Зероли.

Игрок подписал долгосрочное соглашение до 30 июня 2028 года.

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Кевин, который присоединился к "Милану" в 2010 году, в этом сезоне носил капитанскую повязку Примаверы. Зероли за "Милан U-19" во всех турнирах сыграл 30 матчей, в которых забил 7 голов и выдал 2 ассиста.