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Официально: Милан продлил контракт со своим хавбеком

Италия
Обновлено

Игрок подписал долгосрочное соглашение

Официально: Милан продлил контракт со своим хавбеком

transfermarkt

Новина українською

"Милан U-19" продлил сотрудничество со своим полузащитником Кевином Зероли.

Игрок подписал долгосрочное соглашение до 30 июня 2028 года.

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Кевин, который присоединился к "Милану" в 2010 году, в этом сезоне носил капитанскую повязку Примаверы. Зероли за "Милан U-19" во всех турнирах сыграл 30 матчей, в которых забил 7 голов и выдал 2 ассиста.

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Источник:
ac milan
Опубликовал: Екатерина Власова
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