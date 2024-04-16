Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Милан продлил контракт со своим хавбеком
Игрок подписал долгосрочное соглашение
transfermarkt
"Милан U-19" продлил сотрудничество со своим полузащитником Кевином Зероли.
Игрок подписал долгосрочное соглашение до 30 июня 2028 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кевин, который присоединился к "Милану" в 2010 году, в этом сезоне носил капитанскую повязку Примаверы. Зероли за "Милан U-19" во всех турнирах сыграл 30 матчей, в которых забил 7 голов и выдал 2 ассиста.
???????????????????? ????????????????????????— AC Milan (@acmilan) April 16, 2024
Official Statement ???? https://t.co/geos6l9ODs
Comunicato Ufficiale ???? https://t.co/hEChKZlJ0u#SempreMilan pic.twitter.com/V7OdErrew8
Популярное сейчас
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО