  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса

Италия

Испанец покинет состав сливочных

Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" собирается подписать Начо Фернандеса.

По имеющейся информации, испанский защитник Начо Фернандес принял решения покинуть "Реал Мадрид" по истечении действующего контракта в июне. Отмечается, что "Интер" собирается подписать 34-летнего игрока в качестве свободного агента, если игрок действительно покинет "Реал Мадрид".

Напомним, Начо Фернандес присоединился к мадридскому "Реалу" в сентябре 2012 года. За этот сезон он сыграл в 36 матчах, без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Отыгрались с 0:2. Кальяри - Ювентус 2:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Не передумали. В следующие несколько недель Милан проведет официальную процедуру увольнения Пиоли
yellow-arrow
Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт
Реал (Мадрид) Интер (Милан) Начо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости