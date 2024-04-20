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Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса
Испанец покинет состав сливочных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" собирается подписать Начо Фернандеса.
По имеющейся информации, испанский защитник Начо Фернандес принял решения покинуть "Реал Мадрид" по истечении действующего контракта в июне. Отмечается, что "Интер" собирается подписать 34-летнего игрока в качестве свободного агента, если игрок действительно покинет "Реал Мадрид".
???????? Inter are showing again their strong interest in Nacho as free agent, after they tried to sign him already one year ago. But it’s not easy.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2024
Nacho wants to keep all options open to several clubs — including those outside Europe.
He’s expected to leave Real Madrid in June. pic.twitter.com/E4u6yngbY8
Напомним, Начо Фернандес присоединился к мадридскому "Реалу" в сентябре 2012 года. За этот сезон он сыграл в 36 матчах, без результативных действий.
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