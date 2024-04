Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса

"Интер" собирается подписать Начо Фернандеса.

По имеющейся информации, испанский защитник Начо Фернандес принял решения покинуть "Реал Мадрид" по истечении действующего контракта в июне. Отмечается, что "Интер" собирается подписать 34-летнего игрока в качестве свободного агента, если игрок действительно покинет "Реал Мадрид".

???????? Inter are showing again their strong interest in Nacho as free agent, after they tried to sign him already one year ago. But it’s not easy.



Nacho wants to keep all options open to several clubs — including those outside Europe.



He's expected to leave Real Madrid in June.