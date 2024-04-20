Не передумали. В следующие несколько недель Милан проведет официальную процедуру увольнения Пиоли

"Милан" все-таки разойдется со своим главным тренером Стефано Пиоли. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб не изменил планы по увольнению наставника. Пиоли уйдет из команды в конце текущего сезона.

В следующие несколько недель "Милан" проведет официальные шаги, чтобы окончательно завершить процесс увольнения наставника.

Текущий контракт Пиоли с "Россонерри" действует до лета 2025-го года. Нынешний сезон стал для него пятым во главе команды. За этот период он выиграл со своими подопечными титул чемпиона Италии.

На данный момент "Милан" находится на втором месте Серии А, уступая первому "Интеру" 14 очков. Также команда вылетела из 1/4 финала Лиги Европы и на этой же стадии покинула Кубок Италии.