Отыгрались с 0:2. Кальяри - Ювентус 2:2. Обзор матча и видео голов

"Ювентус" почти не побеждает. После игры с "Кальяри" на его счету десять из последних 12-ти матчей лиги без побед, лишь 12 очков у них. Аутсайдер "Кальяри" в последних девяти матчах набрал больше. Три победы, 14 очков. Сразу после победы над "Аталантой" и ничьей в гостях с "Интером" команда Раньери, даже будет расстроена ничьей, учитывая, что она была впереди со счетом 2:0.

Серия А, 33-й тур. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Ювентус" 2:2

Голы: Гаэтано 30 (пен.), Мина 36 (пен.) – Влахович 61, Доссена 86 (авт.)