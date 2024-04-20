  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Отыгрались с 0:2. Кальяри - Ювентус 2:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отыгрались с 0:2. Кальяри - Ювентус 2:2. Обзор матча и видео голов

Италия

Видеообзор результативной ничьи между Кальяри и Ювентусом

Отыгрались с 0:2. Кальяри - Ювентус 2:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" почти не побеждает. После игры с "Кальяри" на его счету десять из последних 12-ти матчей лиги без побед, лишь 12 очков у них. Аутсайдер "Кальяри" в последних девяти матчах набрал больше. Три победы, 14 очков. Сразу после победы над "Аталантой" и ничьей в гостях с "Интером" команда Раньери, даже будет расстроена ничьей, учитывая, что она была впереди со счетом 2:0.

Серия А, 33-й тур. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Ювентус" 2:2

Голы: Гаэтано 30 (пен.), Мина 36 (пен.) – Влахович 61, Доссена 86 (авт.)

По теме
yellow-arrow
Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса
yellow-arrow
Не передумали. В следующие несколько недель Милан проведет официальную процедуру увольнения Пиоли
yellow-arrow
Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт
Ювентус (Турин) Серия А Душан Влахович Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости