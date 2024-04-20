Наполи хочет, чтобы Антонио Конте стал главным тренером команды

"Наполи" хочет пригласить Антонио Конте на пост тренера. Об этом сообщает GETFootballNewsItaly.

По имеющейся информации, "Наполи" хочет, чтобы на смену Франческо Кальцоне пришел Антонио Конте. Руководство "Наполи" готово предложить 54-летнему специалисту 3-летний контракт на 8 миллионов евро в год. Отмечается, что если Конте все таки отклонить предложение, тогда неаполитанцы рассмотрят вариант с приглашением Стефано Пиоли, которого уволят из "Милана" по окончании сезона.

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Напомним, в марте 2023 года Антонио ушел с поста главного тренера "Тоттенхэма".