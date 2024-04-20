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Наполи хочет, чтобы Антонио Конте стал главным тренером

Италия

Рассчитывают на зеленый свет от Конте

Наполи хочет, чтобы Антонио Конте стал главным тренером

Фото: uefa.com

Новина українською

"Наполи" хочет пригласить Антонио Конте на пост тренера. Об этом сообщает GETFootballNewsItaly.

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По имеющейся информации, "Наполи" хочет чтобы на смену Франческо Кальцоне пришел Антонио Конте. Руководство "Наполи" готовые предложить 54-летнему специалисту 3-летний контракт на 8 миллионов евро в год. Отмечается, что если Конте все таки отклонить предложения, тогда неаполитанцы рассмотрят вариант с приглашением Стефано Пиоли, которого уволят из "Милана" по окончании сезона.

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Напомним, в марте 2023 года Антонио ушел с поста главного тренера "Тоттенхэма".

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Источник:
GETFootballNewsItaly
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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