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Из черно-белого в черно-красный. Массимильяно Аллегри может заменить Стефано Пиоли
Россонери экстренно ищут замену
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Милана" начали поиски тренера на следующий сезон после того, как приняли решение уволить Стефано Пиоли.
По имеющейся информации, главный тренер "Ювентуса" Массимильяно Аллегри предложил свою кандидатуру. Отмечается, что в зоне интересов "Милана" также находятся такие тренеры как Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Марко Ван Боммеле и Пауло Фонсеки.
Напомним, "Милан" занимает второе место в чемпионате Италии, с 69 очками в активе.
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Источник:Sport Mediaset
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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