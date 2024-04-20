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Из черно-белого в черно-красный. Массимильяно Аллегри может заменить Стефано Пиоли

Италия

Россонери экстренно ищут замену

Из черно-белого в черно-красный. Массимильяно Аллегри может заменить Стефано Пиоли

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Милана" начали поиски тренера на следующий сезон после того, как приняли решение уволить Стефано Пиоли.

По имеющейся информации, главный тренер "Ювентуса" Массимильяно Аллегри предложил свою кандидатуру. Отмечается, что в зоне интересов "Милана" также находятся такие тренеры как Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Марко Ван Боммеле и Пауло Фонсеки.

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Напомним, "Милан" занимает второе место в чемпионате Италии, с 69 очками в активе.

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Массимилиано Аллегри Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Sport Mediaset
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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