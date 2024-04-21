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Бывший тренер сборной Испании возглавил список претендентов на пост главного тренера Милана

Италия

Джерри Кардинале несколько раз общался с Лопетеги

Бывший тренер сборной Испании возглавил список претендентов на пост главного тренера Милана

Фото: sevillafc.es / Автор невідомий

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У Хулена Лопетеги больше всего шансов возглавить "Милан" в следующем сезоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, бывший тренер сборной Испании и "Реал Мадрида" лидирует в отборе на должность главного тренера, опережая Паулу Фонсеку, Кристофа Гальтье и Марсело Гальярдо. Отмечается, что владелец "россонери" Джерри Кардинале несколько раз общался с Лопетеги напрямую.

Хулен Лопетеги находится без работы с лета 2023 года.

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Хулен Лопетеги Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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