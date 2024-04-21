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Маттео Гендузи продолжит карьеру в Лацио. Известны подробности
Выгодная сделка
Getty Images/Global Images Ukraine
Маттео Гендузи продолжит выступать за "Лацио" в следующем сезоне, сообщает Фабрицио Романо.
По имеющейся информации, Маттео Гендузи который выступает на правах аренды в "Лацио" продолжить играть за "орлов" в следующем сезоне, ведь "Лацио" активировали пункт о выкупе полузащитника. "Марсель" получит 13 миллионов за трансфер и 5 миллионов евро в качестве возможных бонусов.
???????????? Mattéo Guendouzi’s permanent buy clause to join Lazio from Olympique Marseille has been activated.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2024
OM receive €13m fixed fee plus €5m potential add-ons as part of the deal. pic.twitter.com/UbVZGEYnqY
Напомним, за этот сезон Гендузи провел 40 матчей за "Лацио" во всех турнирах. Маттео забил в них три гола и отдал четыре результативные передачи.
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