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Маттео Гендузи продолжит карьеру в Лацио. Известны подробности

Италия

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Маттео Гендузи продолжит карьеру в Лацио. Известны подробности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Маттео Гендузи продолжит выступать за "Лацио" в следующем сезоне, сообщает Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, Маттео Гендузи который выступает на правах аренды в "Лацио" продолжить играть за "орлов" в следующем сезоне, ведь "Лацио" активировали пункт о выкупе полузащитника. "Марсель" получит 13 миллионов за трансфер и 5 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

Напомним, за этот сезон Гендузи провел 40 матчей за "Лацио" во всех турнирах. Маттео забил в них три гола и отдал четыре результативные передачи.

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Лацио (Рим) Марсель Маттео Гендузи
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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