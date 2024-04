Маттео Гендузи продолжит карьеру в Лацио. Известны подробности

Маттео Гендузи продолжит выступать за "Лацио" в следующем сезоне, сообщает Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, Маттео Гендузи который выступает на правах аренды в "Лацио" продолжить играть за "орлов" в следующем сезоне, ведь "Лацио" активировали пункт о выкупе полузащитника. "Марсель" получит 13 миллионов за трансфер и 5 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

