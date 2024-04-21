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Надолго не задержался. Куадрадо покинет Интер после этого сезона

Италия

Большинство времени был травмирован

Надолго не задержался. Куадрадо покинет Интер после этого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интера" Хуан Куадрадо покинет команду после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

Колумбиец присоединился к "неррадзури" в июле прошлого года на правах свободного агента. С того момента он провел девять матчей под руководством Симоне Индзаги, оформив два ассиста.

В стартовом составе на поединки Серии А он ни разу не появлялся. Большинство сезона Куадрадо провел в лазарете из-за травмы ахила.

Ранее Хуан выступал в составах "Челси", "Ювентуса", "Фиорентины", "Удинезе" и "Лечче". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего вингера в 1,5 миллиона евро.

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Хуан Куадрадо Интер (Милан)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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