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Надолго не задержался. Куадрадо покинет Интер после этого сезона
Большинство времени был травмирован
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Хуан Куадрадо покинет команду после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.
Колумбиец присоединился к "неррадзури" в июле прошлого года на правах свободного агента. С того момента он провел девять матчей под руководством Симоне Индзаги, оформив два ассиста.
В стартовом составе на поединки Серии А он ни разу не появлялся. Большинство сезона Куадрадо провел в лазарете из-за травмы ахила.
Ранее Хуан выступал в составах "Челси", "Ювентуса", "Фиорентины", "Удинезе" и "Лечче". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего вингера в 1,5 миллиона евро.
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