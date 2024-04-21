Джованни Симеоне не удовлетворен своим положением в Наполи. Он может покинуть команду летом

Аргентинский нападающий "Наполи" Джованни Симеоне летом может покинуть команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Форвард недоволен своим игровым временем в текущем сезоне. Он провел 33 матча во всех турнирах, но в среднем находился на поле 29 минут за игру. На его счету три гола и один ассист.

Главному тренеру "Лацио" Игорю Тудору нравится игра Симеоне-младшего. Потому Джованни может стать целью римлян летом.

Симеоне перешел в "Наполи" в июле прошлого года. Тогда неаполитанцы заплатили "Вероне" 12 миллионов евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 13 миллионов евро.