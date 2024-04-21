Серия А. С Миланом было легче - Сассуоло разгромлен дома Лечче

Серия А. 33-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Лечче" 0:3

Голы: Жендрей 11, Доргу 15, Пикколи 61

В предыдущем туре "Сассуоло", как и сегодня, играл дома. Против "Милана", которого не побоялся, которому забил два мяча к десятой минуте. В итоге, правда, упустил победу на 86-ой, но в целом ведь проиграл лишь один матч из предыдущих пяти и принимал "Лечче", конкурента в борьбе против вылета, с оптимизмом. Однако именно ему проиграл со счетом 0:3, пропустив два к 15-ой минуте.

Обе команды совсем недавно сменили тренера. Однако Давиде Баллардини в семи матчах, вместе с нынешним, добыл лишь одну победу и остается 19-ым. После такого унизительного поражения никто не удивится, если останется и по итогам сезона. А вот Лука Готти в пяти матчах добыл уже три победы и проиграл лишь однажды. Он на верном пути к спасению от вылета.

Началось с Блена, замкнувшего головой угловой в упор неточно. Вскоре Жендрей замкнул штрафной Удена той же частью тела гораздо точнее. И вскоре с длинного паса на левый фланг левый защитник Галло продолжил прострелом, а левый полузащитник и бывший левый защитник Доргу (главное тактическое изменение каденции Готти) спокойно, без помех, замкнул в центре штрафной.

"Сассуоло" ответил силами Пинамонти. Но лишь в стиле Блена. Жендрей пробивал в таком же, то есть "Лечче" не выключался. Тот же Пинамонти акробатическим ударом слета попал лишь в центр ворот, где был Фальконе. А в начале второго тайма удар Доргу головой вытащил защитник с линии ворот, Крстович отправил Пикколи вразрез к 3:0. А если бы не вратарь Консильи, было бы и 4:0.

"Лечче" на 13-ом месте, в девяти очках над "Сассуоло" при равенстве матчей, в восьми над "Фрозиноне" из зоны вылета. А "нероверди" 19-ые, и число соперников, которых они еще могут затянуть вместо себя в Серию Б, уменьшается. Да и думать нужно не о соперниках, а о своей игре. Хотя бы бороться.