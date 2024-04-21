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Футболисты Сампдории массово пострадали от пищевого отравления

Италия

Пирло тоже

Футболисты Сампдории массово пострадали от пищевого отравления

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Сампдории" Андреа Пирло сообщил на преконференции, что он и несколько игроков команды борются с ужасными проблемами с желудком.

Как отмечает газета Il Secolo XIX, команда обедала в местном ресторане, который специализируется на морепродуктах. После праздничного рыбного ужина части игроков стало плохо. Несчастье случилось перед дерби со "Специей".

Из-за отравления игру пропустили Жерар Йепес, Даниэле Гиларди, Антонио Баррека и Андреа Конти. А вот Фабио Депаоли, оказавшегося на скамейке запасных, во втором тайме стошнило. Поэтому он был вынужден во время матча посетить раздевалку.

"Сампдория" выступает в Серии Б. Матч со "Специей" завершился со счетом 0:0. Команда Пиоли занимает 8-е место.

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Андреа Пирло Сампдория (Генуя)
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Источник:
ilsecoloxix.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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