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Футболисты Сампдории массово пострадали от пищевого отравления
Пирло тоже
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Сампдории" Андреа Пирло сообщил на преконференции, что он и несколько игроков команды борются с ужасными проблемами с желудком.
Как отмечает газета Il Secolo XIX, команда обедала в местном ресторане, который специализируется на морепродуктах. После праздничного рыбного ужина части игроков стало плохо. Несчастье случилось перед дерби со "Специей".
Из-за отравления игру пропустили Жерар Йепес, Даниэле Гиларди, Антонио Баррека и Андреа Конти. А вот Фабио Депаоли, оказавшегося на скамейке запасных, во втором тайме стошнило. Поэтому он был вынужден во время матча посетить раздевалку.
"Сампдория" выступает в Серии Б. Матч со "Специей" завершился со счетом 0:0. Команда Пиоли занимает 8-е место.
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