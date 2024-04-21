Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы впервые возглавить клуб Серии А

Бывший футболист сборной Италии, обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы получить тренерский пост в клубе Серии А.

Как сообщает Фабрицио Романо, “Удинезе” планирует назначить его наставником своей команды. Соглашение должно быть завершено в начале следующей недели.

Для итальянского специалиста это может быть первый опыт во главе команды Серии А. Ранее он работал в Серии Б из “Беневенто”, откуда был уволен в феврале 2023-го года. Также Каннаваро возглавлял клубы из Китая и Ближнего Востока.

В настоящее время "Удинезе" занимает 17 место в чемпионате Италии. У команды столько же очков, столько у представителя зоны вылета "Фрозиноне", идущего на 18 позиции.

Следующий матч "Удинезе" проведет 25 апреля против "Ромы".