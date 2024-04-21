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Клуб Серии А заинтересовался в услугах Мануэля Пеллегрини
Работу чилийского специалиста высоко оценивают в других странах
"Инженер" возглавил "Бетис" летом 2020 года. Руководство довольно результатами андалусийцев и нет причин для досрочного прекращения сотрудничества.
Но предложение более статусного клуба может нарушить эту идиллию. Сообщается, что специалист стал очередным кандидатом на замену Стефано Пиоли в "Милане". Источник утверждает, что менеджмент "россонери" хотел бы видеть в должности иностранца.
Пеллегрини никогда не работал в Серии А. Впрочем, его родители – итальянцы, но родился он уже в столице Чили. Также, по информации источника, у тренера есть итальянский паспорт, что может значительно упростить потенциальное трудоустройство.
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