Клуб Серии А заинтересовался в услугах Мануэля Пеллегрини

"Инженер" возглавил "Бетис" летом 2020 года. Руководство довольно результатами андалусийцев и нет причин для досрочного прекращения сотрудничества.

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Но предложение более статусного клуба может нарушить эту идиллию. Сообщается, что специалист стал очередным кандидатом на замену Стефано Пиоли в "Милане". Источник утверждает, что менеджмент "россонери" хотел бы видеть в должности иностранца.

Пеллегрини никогда не работал в Серии А. Впрочем, его родители – итальянцы, но родился он уже в столице Чили. Также, по информации источника, у тренера есть итальянский паспорт, что может значительно упростить потенциальное трудоустройство.