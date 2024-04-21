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Вслед за Дибалой? Рома может переманить еще одного лидера Ювентуса

Италия

Волки оживились после прихода Де Росси и будут активничать во время трансферного окна

Вслед за Дибалой? Рома может переманить еще одного лидера Ювентуса

Фото: asroma.com

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"Джалоросси" утвердили нынешнего наставника команды на следующий сезон. Это значит, что молодой тренер может обращать внимание на футболистов, чья игра ему импонирует.

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В этом списке оказался Федерико Кьеза. Де Росси работал с вингером в сборной во время работы ассистентом в штабе Роберто Манчини на Евро-2020. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год. Интерес также проявляет "Ньюкасл".

В "Роме" ожидают, что отсутствие нового соглашения с "Юве" может положительно повлиять на переговоры с нападающим. Зарплата игрока в размере 5 млн евро также приемлема для столичной команды.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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