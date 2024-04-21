Вслед за Дибалой? Рома может переманить еще одного лидера Ювентуса

"Джалоросси" утвердили нынешнего наставника команды на следующий сезон. Это значит, что молодой тренер может обращать внимание на футболистов, чья игра ему импонирует.

В этом списке оказался Федерико Кьеза. Де Росси работал с вингером в сборной во время работы ассистентом в штабе Роберто Манчини на Евро-2020. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год. Интерес также проявляет "Ньюкасл".

В "Роме" ожидают, что отсутствие нового соглашения с "Юве" может положительно повлиять на переговоры с нападающим. Зарплата игрока в размере 5 млн евро также приемлема для столичной команды.