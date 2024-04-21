Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Дибалой? Рома может переманить еще одного лидера Ювентуса
Волки оживились после прихода Де Росси и будут активничать во время трансферного окна
Фото: asroma.com
"Джалоросси" утвердили нынешнего наставника команды на следующий сезон. Это значит, что молодой тренер может обращать внимание на футболистов, чья игра ему импонирует.
В этом списке оказался Федерико Кьеза. Де Росси работал с вингером в сборной во время работы ассистентом в штабе Роберто Манчини на Евро-2020. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год. Интерес также проявляет "Ньюкасл".
В "Роме" ожидают, что отсутствие нового соглашения с "Юве" может положительно повлиять на переговоры с нападающим. Зарплата игрока в размере 5 млн евро также приемлема для столичной команды.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Динамо Киев - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Серия А. Наполи уже не борется - безропотное поражение в Эмполи, важнейшая победа Вероны
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста