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Рома - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Рома - Болонья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
При старой системе матч "Рома" - "Болонья" виделся бы прямой битвой за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов. Однако теперь ясно, что Италия получит как минимум пять мест. Так что обе ныне на лигочемпионских местах. Впрочем, расслабляться обеим ни в коем случае нельзя, поскольку "Аталанта" близка, а "Лацио" вдруг начал побеждать. Нужно в свою очередь добывать победы.
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Серия А. 33-й тур
22 апреля. 19:30. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Болонья"
Главный арбитр: Фабио Мареска
Трансляція матчу Рома - БолоньяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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