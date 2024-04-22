Рома - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

При старой системе матч "Рома" - "Болонья" виделся бы прямой битвой за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов. Однако теперь ясно, что Италия получит как минимум пять мест. Так что обе ныне на лигочемпионских местах. Впрочем, расслабляться обеим ни в коем случае нельзя, поскольку "Аталанта" близка, а "Лацио" вдруг начал побеждать. Нужно в свою очередь добывать победы.

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Серия А. 33-й тур

22 апреля. 19:30. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Фабио Мареска