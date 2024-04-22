  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Рома - Болонья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рома - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

При старой системе матч "Рома" - "Болонья" виделся бы прямой битвой за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов. Однако теперь ясно, что Италия получит как минимум пять мест. Так что обе ныне на лигочемпионских местах. Впрочем, расслабляться обеим ни в коем случае нельзя, поскольку "Аталанта" близка, а "Лацио" вдруг начал побеждать. Нужно в свою очередь добывать победы.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 33-й тур

22 апреля. 19:30. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рома - Болонья
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Рома - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2024
yellow-arrow
Вслед за Дибалой? Рома может переманить еще одного лидера Ювентуса
yellow-arrow
Серия А. Редкие и очень важные победы Аталанты и Фиорентины, еще и в гостях
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости