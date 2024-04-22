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Чемпионский? Милан - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Милан - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Чемпионский? Милан - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Faisal HQ

Новина українською

Что может быть слаще, чем официально обеспечить чемпионский титул в дерби? Ещё и когда он станет для тебя юбилейным 20-ым, а соперник останется с 19-ю? Впервые в истории кто-либо может официально обеспечить себе Скудетто в Миланском дерби. "Интеру" для этого нужна победа. "Милан" же всеми силами постарается добыть хотя бы ничью и отсрочить празднество ненавистных соседей.

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Серия А. 33-й тур

22 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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