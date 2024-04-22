Чемпионский? Милан - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Что может быть слаще, чем официально обеспечить чемпионский титул в дерби? Ещё и когда он станет для тебя юбилейным 20-ым, а соперник останется с 19-ю? Впервые в истории кто-либо может официально обеспечить себе Скудетто в Миланском дерби. "Интеру" для этого нужна победа. "Милан" же всеми силами постарается добыть хотя бы ничью и отсрочить празднество ненавистных соседей.

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Серия А. 33-й тур

22 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Андреа Коломбо