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Чемпионский? Милан - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Милан - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Faisal HQ
Что может быть слаще, чем официально обеспечить чемпионский титул в дерби? Ещё и когда он станет для тебя юбилейным 20-ым, а соперник останется с 19-ю? Впервые в истории кто-либо может официально обеспечить себе Скудетто в Миланском дерби. "Интеру" для этого нужна победа. "Милан" же всеми силами постарается добыть хотя бы ничью и отсрочить празднество ненавистных соседей.
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Серия А. 33-й тур
22 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Интер"
Главный арбитр: Андреа Коломбо
Трансляція матчу Мілан - ІнтерСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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