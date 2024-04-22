Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но рискует завершить каденцию позорно

Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы против "Ромы" Gazzetta Dello Sport писала о "девяти жизнях" Стефано Пиоли, сравнивая его с кошкой. Вспоминая, сколько раз был на грани увольнения из "Милана", но в итоге удерживался с помощью побед в решающий момент. Даже пять безвольных поражений в дерби подряд не потопили его. Но теперь кажется, что и победа в дерби не поможет.

Творец красивого Скудетто

Говорят, что, если о смерти кого-то объявили ошибочно, этот человек будет жить долго. Хэштеги #Pioliout появились среди болельщиков "Милана" ещё в октябре 2019-го года, ПЕРЕД официальным объявлением о его назначении. Но именно он в итоге вытащил команду из небытия, из "эры насмешек", как её называли.

За первые 16 лет карьеры тренера он ни в одной команде не работал более двух с половиной лет подряд. В "Милане" в итоге превзошёл четыре с половиной. Он сумел стать новым Пиоли, и при этом сохранить лучшие черты старого. Стал тактическим иноватором, адептом технологий, и при этом сохранил мягкость в отношениях с игроками и руководством.

Он вернул команду в Лигу Чемпионов после семи лет отсутствия, вернул ей Скудетто после 11-ти лет без него, вернул в полуфинал ЛЧ после 16-ти лет без него. Причем неожиданно, вопреки прогнозам. В самом клубе признавались, что не ожидали таких достижений так быстро. И в главном клубном турнире Европы в следующем сезоне команда сыграет в четвёртый раз подряд.

Чемпион-2022 - самый молодой по возрасту игроков за последние 20 лет. И, по мнению многих, слабейший по уровню за последние 23. Причем это не критика в адрес Пиоли, а наоборот - комплимент. Ведь привёл к Скудетто весьма посредственный не слишком талантливый и неопытный состав.

С ним Тео Эрнандес, Майк Маньян и Рафаэль Леау выросли в мировых звёзд. Фикайо Томори из глухого запасного "Челси" стал защитником мирового класса, а Сандро Тонали - опорником мирового класса и рекордной продажей клуба в истории.

Причем Тонали, как и Беннасера, Крунича, Мессиаса Стефано привёл из команд, которые только что вылетели из Серии А. Адли и Тиав также пришли из вылетевших из своих лиг.

С ним команда играла в динамичный атакующий футбол, который не свойственен ему, но который любят в самом "Милане". Высоко прессинговала, стремительно рвалась вперёд, много атаковала, много пробивала по воротам.

Он в итоге стал пятым тренером в истории клуба, достигшим ста побед в Серии А и вторым по скорости этого достижения после Анчелотти. Пятым по проведённым матчам в целом.

Даже сейчас в письме ультрас "Милана", призывающем к увольнению Пиоли, говорится о "творце одного из красивейших Скудетто в истории клуба". Говорится и о том, что вина за неудачный сезон лежит отнюдь не только на нем.

Кошка, не лев

Пиоли и вправду был близок к увольнению не раз, но никогда - из-за ссор с игроками. Его хотели уволить в октябре, а также в декабре после вылета из Лиги Чемпионов и из борьбы за Скудетто. В обоих случаях игроки поддерживали тренера и просили оставить его.

Он чуть не ушёл летом 2020-го, когда "Милан" решил построить аналог "Ред Булл" под руководством Ральфа Рангника. Тогда спас коронавирус, после которого команда заиграла в блестящий футбол, не виданный со времен Карло Анчелотти. Мог уйти не раз и в предыдущем сезоне после позорных поражений в дерби, а также 0:4 от "Лацио" и 2:5 от "Сассуоло" подряд. Но вновь игроки спасли.

Он победил самого Мальдини. Тот хотел уволить его летом 2023-го, не видя перспектив после неудачного сезона в лиге, в котором лишь наказание "Ювентуса" вывело "Милан" в Лигу Чемпионов. Но владелец клуба Герри Кардинале принял сторону Пиоли и даже дал ему больше полномочий в трансферах с целью превратить в что-то похожее на английского менеджера. А Мальдини уволил.

Проблема была в том, что победа над Мальдини налагает огромную ответственность. Журналист Карло Пелегатти ещё летом назвал Пиоли "Наполеоном "Милана" и заявил, что этот сезон станет сложнейшим в его карьере.

И в такой пришлось входить после несбалансированной кадровой революции. С существенно освеженной скамьей запасных, совершенно новыми правым флангом атаки и центром поля, но без нового форварда и защитников. В атаке пришлось полагаться на 37-летнего Оливье Жиру, центр поля состоял из молодых неопытных игроков, ещё и не очень умеющих обороняться, не сильных физически.

Пиоли говорил, что хочет построить новую команду европейского типа - физически мощную, прессингующую, очень быструю. И жаловался, что летние изменения и молодость новичков не позволили быстро наладить игру. Указывая на один фатальный месяц в сентябре-октябре, за который отстали от "Интера" на десять очков в лиге и отстали в Лиге Чемпионов. Жалуясь на более 30-ти травм осенью и в декабре.

По факту он прав, ведь после октября "Милан" лишь однажды выдал серию из матчей лиги без побед - два в феврале, а в ЛЧ набрал шесть очков в трех последних турах.

Хотя в целом "россонери" стали командой, которая играет ярко, быстро, атакует, много забивает, но и очень много пропускает и слаба духом. Причем Пиоли признавал проблемы в обороне. Говорил, что эта команда при всех своих козырях в атаке и динамизме в обороне сильно отстает и должна быть более сплоченной и мотивированной для ее улучшения. Не вышло.

Команда проиграла почти все решающие матчи. "Интеру", ещё и со счетом 1:5, "Ювентусу" дома, в Лиге Чемпионов наносила по 25 ударов по воротам за матч, но не забивала. Проиграла оба матча "Роме" в 1/4 финала Лиги Европы, несмотря на 40 ударов по воротам. В Кубке "Аталанте" дома.

И ведь все это добавилось к поражениям от "Интера", которые особенно злили болельщиков. По поражениям в дерби во всех турнирах во главе "Милана" Пиоли лидер в истории - девять. При нем "Интеру" позволили создать лучшую серию побед в дерби в своей истории - пять. Причем во всех пяти "Милан" выглядел беспомощно. У него выработался комплекс неполноценности перед соседями.

Мальдини особенно раздраженно отмечал именно дерби, заявляя, что команда на них просто не является. Арриго Сакки говорил, что в дерби "Милан" лишь "спарринг-партнер" и "заворачивает "Интер" в вельвет". Да и в других матчах его тактика, замены часто выглядят нелогичными, неэффективными и боязливыми. Потому и среди болельщиков акции Пиоли падают уже почти два года.

Очень многие считают его слабым тренером, достигшим потолка и уже не достойным "Милана". А ненависть отдельных групп к нему иногда переходит границы рационального.

И даже если быть рациональными, то видно, что Пиоли в "Милане" ни разу не преуспевал за один сезон в более чем одном турнире. Первое и второе места в лиге брал на фоне провалов в Кубке и Лиге Чемпионов. Полуфинал Лиги Чемпионов - на фоне провалов в лиге, Кубке и Суперкубке. А этого для "Милана", который вновь ощущает себя Топ-клубом, очень мало.

Да, в Топ-клубы "россонери" вернул именно Пиоли. Но выходит, что он оказался отличным реаниматором, оживителем, строителем, кризисным менеджером, однако следующий уровень, уровень тренера, архитектора Топ-команды, он не тянет.

Окончание цикла

После семи побед подряд во всех турнирах уже начали говорить, что он останется на следующий сезон. Президент клуба Паоло Скарони прямо заявил это. Но два поражения от "Ромы" изменили все. От "Ромы", которая отстает от "Милана" в лиге на 14 очков, не побеждала его в девяти матчах подряд во всех турнирах, выглядя против него беспомощно.

Даниэле Де Росси в своем пятом и шестом матчах в карьере в Еврокубках как алленаторе вынес Пиоли тактически в одни ворота, удивляя интересными решениями. На ответный матч сам Стефано начал менять, прямо заявляя, что хочет в свою очередь удивить соперника. Но опорником на правом фланге атаки и правым защитником в центре поля удивил разве что сам себя.

В Риме "Рома" даже осталась вдесятером на 32-ой минуте, из-за чего быстро убрала с поля Пауло Дибалу, а ещё до этого из-за травмы ушёл Ромелу Лукаку. Но даже в таком состоянии "Милан" не смог сделать ей ничего, лишь примитивно забрасывая в штрафную площадку.

Все лидеры атаки оба матча провалили. Рафаэль Леау остался Питером Пеном, так и не повзрослел. Играл наплевательски. Оливье Жиру не стал Бенджаменом Баттоном и сильно состарился. Тео Эрнандес просто растворился. Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик провели очень мощные февраль и март, но в апреле исчезли. Устали? А Самуэль Чуквуэзе выглядел в отличной форме, но выходил лишь на замену.

"Мы никогда не были на уровне 1/4 финала Лиги Европы во время этих матчей, " - признал Пиоли. "Нам не хватало прежде всего качества. Возможно, мы недооценили "Рому", подумали, что должны спокойно пройти ее". А Кардинале, как сообщают, так зол от такой игры, что даже думал не приходить на сегодняшнее дерби.

Перед первым матчем против "Ромы" СМИ подтверждали слова Скарони о том, что Пиоли остается. Перед вторым - заявляли, что судьбу Пиоли решат два матча - в Риме и дерби. Но поражение в Риме было настолько позорным по игре, что теперь вся пресса в один голос заявляет, что Стефано летом будет уволен, и в качестве его возможных сменщиков мелькнули уже более десятка имён.

Если бы "Милан" не проиграл "Роме" так позорно или вообще вылетел не от итальянской команды, все было бы иначе, и судьба Пиоли и вправду решалась бы сегодня в дерби. Но теперь в СМИ заявляют, что дерби не важен, и через 48-72 часов "Милан" выберет нового тренера.

"Милан" Пиоли больше не существует. Не потому, что он вдруг стал плохим тренером или игроки против него. Такого нет. А потому, что есть циклы, которые просто должны закончиться", - написали в Gazzetta Dello Sport. И вправду, просто пришло время.

Сегодня Стефано остаётся лишь избежать главного позора - не позволить "Интеру" впервые в истории официально обеспечить Скудетто в дерби. Еще и юбилейное 20-ое, оставив "Милан" с 19-ю. И такого позора, такого пятна на завершающейся каденции реаниматор "россонери" не заслуживает.

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