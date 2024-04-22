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Шевченко перед Derby della Madonnina: у Милана есть возможность продемонстрировать свой характер перед своими болельщиками

Италия

Бывший форвард россонери 16 раз отмечался в таком противостоянии

Шевченко перед Derby della Madonnina: у Милана есть возможность продемонстрировать свой характер перед своими болельщиками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Української асоціації футболу не залишається осторонь щодо свого колишнього клубу "Мілану". Андрій Шевченко прокоментував низку моментів у світі "россонері", в тому числі ситуацію навколо Піолі, Леао та сьогоднішнього дербі проти "Інтера".

"У "Мілана" є можливість продемонструвати свій характер перед своїми вболівальниками. Вони мають проявити себе і вийти на поле з високо піднятою головою. Піолі - це тренер, який приніс Мілану великий успіх, він написав його історію. Цього року вони намагалися бути конкурентоспроможними, але "Інтер" провів чудовий чемпіонат. Це великий талант [про Леао]. Йому не вистачає стабільності впродовж сезону, але його гра повинна зростати разом з його особистістю та бажанням нести команду на своїх плечах, як це роблять чемпіони. У нього великий шлях, щоб продовжувати творити історію Мілана", - цитує Шевченка Pianeta Milan.

Додамо, що в разі перемоги "Інтера" у цьому поєдинку, "нерадзуррі" достроково виграють Скудетто. Міланське дербі відбудеться сьогодні о 21:45.

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Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
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Источник:
Pianeta Milan
Опубликовал: Александр Гресь
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