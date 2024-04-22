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Аллегри об ответном матче против Лацио в Кубке: они изменились по сравнению с командой Сарри, они стали более агрессивными

Италия

В этом противостоянии еще ничего не решено

Аллегри об ответном матче против Лацио в Кубке: они изменились по сравнению с командой Сарри, они стали более агрессивными

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Первый полуфинальный поединок между римлянами и туринцами завершился комфортным преимуществом хозяев на "Альянц Стедиуме" - 2:0. Массимилиано Аллегри выступил на пресс-конференции накануне поездки в Лацио, на ответный матч полуфинала Кубка Италии.

"Мы увидим "Лацио", который будет играть в очень агрессивную игру, им придется отыгрывать два мяча. Они изменились по сравнению с командой Сарри, они стали более агрессивными, завтра будет очень тяжелая игра. Пройдем или не пройдем, но нам понадобится отличная игра. Мы начали этот год с двумя целями. Попасть в четверку лучших, а мы третьи в турнирной таблице, но до этого еще далеко, впереди еще много очных противостояний. И достичь цели Кубка Италии. Завтра мы поймем, были ли мы достаточно хороши, чтобы выйти в финал, или нет", - заявил Аллегри накануне матча.

Добавим, что победитель этого противостояния в финале Кубка встретится с победителем пары "Аталанта"-"Фиорентина".

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Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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