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Хавбек Ювентуса заинтересовал два клуба Премьер-лиги

Италия

Адриан Рабьо может покинуть свой клуб

Хавбек Ювентуса заинтересовал два клуба Премьер-лиги

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Пребывание полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо в Турине, вероятно, подходит к концу. Контракт француза истекает этим летом, а шансы на его продление очень малы.

По информации издания Calciomercato, игроком интересуются два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". "Ювентус" не оставляет надежды продлить контракт со своим футболистом, но препятствием является его заработная плата.

Сейчас Рабйо получает семь миллионов евро в год, но игрок хочет значительного повышения зарплаты, чего клуб не может сделать.

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Ювентус (Турин) Ньюкасл Манчестер Юнайтед Адриен Рабьо
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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