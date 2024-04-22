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Хавбек Ювентуса заинтересовал два клуба Премьер-лиги
Адриан Рабьо может покинуть свой клуб
Пребывание полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо в Турине, вероятно, подходит к концу. Контракт француза истекает этим летом, а шансы на его продление очень малы.
По информации издания Calciomercato, игроком интересуются два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". "Ювентус" не оставляет надежды продлить контракт со своим футболистом, но препятствием является его заработная плата.
Сейчас Рабйо получает семь миллионов евро в год, но игрок хочет значительного повышения зарплаты, чего клуб не может сделать.
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