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Легендарный Фабио Каннаваро стал главным тренером Удинезе
Фабио Каннаваро возглавил команду Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22 апреля "Удинезе" назначил Фабио Каннаваро новым тренером команды вместо Габриэле Чоффи.
Пока детали сделки не разглашаются.
Для итальянского специалиста это первый опыт во главе команды Серии А. Ранее тренер работал в Италии, но с "Беневенто" (сейчас клуб выступает в Серии С).
Benvenuto, Fabio Cannavaro!— Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 22, 2024
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #WelcomeCannavaro pic.twitter.com/uwTZtCuq99
"Удинезе" занимает 17 место в высшем дивизионе Италии и имеет 28 баллов.
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Источник:Udinese
Опубликовал: Екатерина Власова
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