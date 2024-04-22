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Легендарный Фабио Каннаваро стал главным тренером Удинезе

Италия
Обновлено

Фабио Каннаваро возглавил команду Серии А

Легендарный Фабио Каннаваро стал главным тренером Удинезе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22 апреля "Удинезе" назначил Фабио Каннаваро новым тренером команды вместо Габриэле Чоффи.

Пока детали сделки не разглашаются.

Для итальянского специалиста это первый опыт во главе команды Серии А. Ранее тренер работал в Италии, но с "Беневенто" (сейчас клуб выступает в Серии С).

"Удинезе" занимает 17 место в высшем дивизионе Италии и имеет 28 баллов.

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Фабио Каннаваро Удинезе
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Источник:
Udinese
Опубликовал: Екатерина Власова
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