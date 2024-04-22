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Два клуба из Серии А заинтересовались наставником Милана

Италия

Стефано Пиоли может покинуть этот клуб

Два клуба из Серии А заинтересовались наставником Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может покинуть свой клуб.

По информации издания football-italia, специалистом интересуются два клуба Серии А: "Болонья" и "Наполи".

Пиоли имеет контракт с "Миланом", который рассчитан до июня 2025 года, но ожидается, что Стефано расстанется с клубом после неутешительной кампании.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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