Серия А. Рома - Болонья 1:3. Сюрпризы Мотты удивили Де Росси

Серия А. 33-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья" 1:3

Голы: Азмун 56 - Эль Аззузи 14, Зиркзее 45, Салемакерс 65

"Рома": Свилар, Челик (Карсдорп 52), Манчини, Льоренте, Анхелиньо (Спинаццола 52), Кристанте (Кошта 85), Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Эль-Шаарави (Бальданци 72), Абрахам (Азмун 52)

"Болонья": Скорупски, Пош (Де Сильвестри 80), Лукуми, Беукема, Калафиори (В. Кристиансен 80), Фройлер, Эбишер, Эль Аззузи (Урбански 77), Ндой (Фаббиан 80), Зиркзее (Кастро 69), Салемакерс

Предупреждения: Паредес 6, Анхелиньо 13, Лоренцо Пеллегрини 33, Эль-Шаарави 40, Льоренте 63 - Зиркзее 6, Фройлер 63

Главный арбитр: Фабио Мареска

И четвертое, и пятое место в Серии А теперь ведет в Лигу Чемпионов. Тем не менее, матч "Рома" - "Болонья" должен был стать очень острым. Ведь обе играют в активный, динамичный, организованный и умный футбол, который приятно смотреть. Кроме того, нужно ведь убегать от "Аталанты" и "Лацио", победивших в 33-ем туре, а ещё и можно догнать разваливающийся "Ювентус".

Острым матч ещё и был из-за формы команд в лиге. Не лучшей. "Болонья" свои предыдущие два матча сыграла вничью 0:0, в последних пяти также проиграла "Интеру" (0:1) и забила лишь на 94-ой минуте "Эмполи" (1:0). "Рома" не доиграла матч в Удине из-за плохого самочувствия Эвана Ндики, до того выиграла дерби, но до того сыграла лишь 0:0 в Лечче и 2:2 во Флоренции.

Разумеется, важным игроком в этом матче были Еврокубки. Две блестящие победы "Ромы" над "Миланом" принесли эйфорию, от которой Даниэле Де Росси постоянно предостерегает. А также принесли усталость - физическую и эмоциональную. Кроме того, в четверг вылетел Ромелу Лукаку, и сегодня впервые в сезоне место в первых 11-ти получил очень долго травмированный Тэмми Абрахам.

Тьяго Мотта также потерял важного игрока из-за травмы - капитана Льюиса Фергюсона. Заявляя, что полностью заменить его, скопировать его игру невозможно. И надеясь, что его сменщик просто сыграет в своем стиле и проявит свои собственные качества. Так и получилось. Сменщиком довольно неожиданно стал Уссама Эль Аззузи и заработал гол и ассист.

Также важное изменение Мотта произвел по выбору. Риккардо Калафиори почти весь сезон играл в центре обороны, но сегодня вернулся на родной левый фланг. И оттуда воспитанник "Ромы" заработал ассист. Де Росси перед самым началом матча заявил, что его команда готова к сюрпризам от Мотты, но оказалось, что нет. Он также заявлял, что травма Фергюсона даст "Роме" преимущество...

В первом тайме "Болонья" выглядела гораздо более цельной и свежей командой, чем "Рома". Хотя счет по ударам по воротам был всего лишь 4:5, по владению мячом - практически равным. Можно сказать, что в целом игра была вязкой, боевой, без обилия опасных моментов, опасных движений, ударов по воротам. Тем не менее, победитель тайма ясно чувствовался не только по счету.

"Рома" потеряла мяч возле своей штрафной, Калафиори был послан по левому флангу, навесил, а Эль Аззузи акробатическим ударом высоко поднятой ногой замкнул. В концовке тайма автор гола отдал вразрез, Зиркзее продрался с защитником на плече и пробил Свилара. Мяч до сетки не дошел, но линию ворот пересек. Первый гол Джошуа с 18-го февраля.

Хозяева также могли забить, ведь гости также потеряли мяч возле своей штрафной. Но Паредес немного не попал в ближний угол. А еще в начале матча прострел Дибалы был замкнут Эль-Шаарави в правой части штрафной неточно. Но и гости могли забить еще. Штрафной удар Салемакерса отбила перекладина.

Второй тайм "Рома" начала злостью и давлением. Серией угловых и замен. И то, и то сработало. Азмун замкнул навес головой в упор, Скорупски спас, вытащил и добивание, лежа на газоне, но еще одно уже не смог. До этого Эль-Шаарави и Паредес мощно пробили издали. Скорупски отбил удар первого, а второго на линии ворот - Пош головой. Повезло, что не получил сотрясение мозга.

Впрочем, "Болонья" проснулась, оттолкнула игру в центр поля. А затем и забила в отличной контратаке. Дибала потерял в центре поля и упал, Зиркзее в одно касание бросил Салемакерса в прорыв, а тот подсек над Свиларом.

Затем игра вернулась к воротам гостей, но создать что-либо у хозяев не получалось. Банальные перепасовки, банальные забросы в штрафную. Хотя после 80-ой минуты Кристанте замыкал головой из вратарской. Но не попал. А после этого Азмун пробил слета, Скорупски вытащил, и Пеллегрини умудрился добить неточно.

В феврале "Болонья" переиграла в гостях "Лацио", в марте - "Аталанту". До этого сыграла вничью в гостях с "Интером", "Миланом" и "Ювентусом". Она знает, как играть на выезде. Она вообще знает, как играть. Мотта отлично научил. Теперь "россоблу" лишь в двух очках позади третьего места "Ювентуса" и в 7-8 впереди пятого-шестого. Они очень близки к Лиге Чемпионов.

"Рома" отстает от них как раз на семь очков, "Аталанта" - на восемь, пусть и у обеих матч в запасе. Эти двое вместе с "Лацио" продолжат борьбу за пятое место.